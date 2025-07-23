Самая крупная птица-убийца не чувствовала себя в безопасности на Земле: какое животное пугало ее

Исследователи изучили ископаемые останки древних гигантских птиц-убийц и пришли к выводу, что они не являлись высшими хищниками. Следы на костях указывают на то, что они стали добычей для другого хищника высшего порядка.

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Свидетельства ожесточенной схватки между гигантской птицей и крупным кайманом были обнаружены в древних водно-болотных угодьях Ла-Вента в Колумбии. Следы указывают на то, что около 12 миллионов лет назад драматическая схватка могла произойти между гигантской птицей-убийцей и еще более массивным крокодилом, пишет Live Science.

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Битва древних гигантов

Форусрациды, широко известные как "птицы-убийцы", были хищниками высшего порядка, терроризировавшими добычу в древних экосистемах Южной Америки. Этим нелетающим хищникам ничего не угрожало на суше, но новое исследование обнаружило, что они вовсе не чувствовали себя в безопасности вблизи воды.

Ученые проанализировали следы зубов на кости ноги самых крупных когда-либо обнаруженных хищных птиц, рост которых, вероятно, достигал более 2,7 метра. Команда пришла к выводу, что следы были оставлены кайманом длиной не менее 4,7 метра.

По словам ведущего автора исследования, палеонтолога и биолога из Андского университета в Колумбии Андреса Линка, полученные результаты впервые указывают на то, что хищные птицы могут стать добычей хищников.

Впрочем, ученые признают, что огромная птица в действительности могла просто погибнуть возле водоема, а затем была съедена кайманом. В таком случае окаменелости указывают на случай поедания падали, а не охоту.

Следы на окаменелостях птицы помогли воссоздать картину Фото: Biology Letters

Крупнейшие хищные птицы Земли

Впервые окаменелость хищной птицы была представлена в исследовании в прошлом году. Тогда авторы заявляли, что птицу, вероятно, убил крокодил. Но анализ четырех зубов, обнаруженных на кости, еще не был опубликован.

В рамках нового исследования ученые изучили след укуса, создав подробные трехмерные изображения окаменелости. Следы на кости не имели признаков заживления, а размер и форма соответствовали следам, оставленным кайманом длиной от 4,6 до 4,8 метра.

Предполагается, что укус был оставлен крупнейшим древним видом кайманов Ла-Венты, Purussaurus neivensis. Однако особь, ответственная за укус, была неполовозрелой и еще не достигла полного развития — взрослые особи могут достигать около 10 метров.

Исследователи также признают, что новые данные представляют собой лишь отрывочный рассказ о том, как водный хищник, обитающий в водной среде, поедал наземного хищника в середине миоцена. Однако исследование способствует пониманию рациона пурусзавра, а также его естественных хищников.

Ранее Фокус писал о том, что зафиксировано самое высокое убийство птиц в мире.