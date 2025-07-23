Найбільший птах-убивця не почувався в безпеці на Землі: яка тварина лякала його
Дослідники вивчили викопні останки стародавніх гігантських птахів-вбивць і дійшли висновку, що вони не були вищими хижаками. Сліди на кістках вказують на те, що вони стали здобиччю для іншого хижака вищого порядку.
Свідоцтва запеклої сутички між гігантським птахом і великим кайманом були виявлені в стародавніх водно-болотних угіддях Ла-Вента в Колумбії. Сліди вказують на те, що близько 12 мільйонів років тому драматична сутичка могла відбутися між гігантським птахом-вбивцею і ще більш масивним крокодилом, пише Live Science.
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Битва стародавніх гігантів
Форусрациди, широко відомі як "птахи-вбивці", були хижаками вищого порядку, які тероризували здобич у стародавніх екосистемах Південної Америки. Цим хижакам, що не літають, нічого не загрожувало на суші, але нове дослідження виявило, що вони зовсім не почувалися в безпеці поблизу води.
Учені проаналізували сліди зубів на кістці ноги найбільших коли-небудь виявлених хижих птахів, зріст яких, імовірно, сягав понад 2,7 метра. Команда дійшла висновку, що сліди були залишені кайманом завдовжки не менше 4,7 метра.
За словами провідного автора дослідження, палеонтолога і біолога з Андського університету в Колумбії Андреса Лінка, отримані результати вперше вказують на те, що хижі птахи можуть стати здобиччю хижаків.
Утім, учені визнають, що величезний птах насправді міг просто загинути біля водойми, а потім був з'їдений кайманом. У такому разі скам'янілості вказують на випадок поїдання мерлятини, а не полювання.
Найбільші хижі птахи Землі
Уперше скам'янілість хижого птаха була представлена в дослідженні минулого року. Тоді автори заявляли, що птаха, ймовірно, вбив крокодил. Але аналіз чотирьох зубів, виявлених на кістці, ще не був опублікований.
У рамках нового дослідження вчені вивчили слід укусу, створивши докладні тривимірні зображення скам'янілості. Сліди на кістці не мали ознак загоєння, а розмір і форма відповідали слідам, залишеним кайманом завдовжки від 4,6 до 4,8 метра.
Передбачається, що укус був залишений найбільшим стародавнім видом кайманів Ла-Венти, Purussaurus neivensis. Однак особина, відповідальна за укус, була статевонезрілою і ще не досягла повного розвитку — дорослі особини можуть досягати близько 10 метрів.
Дослідники також визнають, що нові дані являють собою лише уривчасту розповідь про те, як водний хижак, що мешкає у водному середовищі, поїдав наземного хижака в середині міоцену. Однак дослідження сприяє розумінню раціону пурусзавра, а також його природних хижаків.
Раніше Фокус писав про те, що зафіксовано найвище вбивство птахів у світі.