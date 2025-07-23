Белый сахар сводит с ума бактерии в кишечнике: они буквально начинают менять свою ДНК

Передовое исследование показало, что белый сахар не просто питает бактерии в нашем кишечнике, но и перестраивает их.

Related video

Новая работа показала, что употребление сахара вызывает физические изменения в ДНК бактерий. Это запускает в организме эффект домино, который оказывает влияние на иммунный ответ и здоровье кишечника, пишет New Atlas.

Исследование было проведено командой из Израильского технологического института Технион. Ученые пытались выяснить, может ли пища изменять генетическое поведение кишечных бактерий, а также последствия таких необычных процессов.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Команда сосредоточила свое внимание на одном конкретном виде бактерий под названием Bacteroides thetaiotaomicron, которые доминируют в человеческом микробиоме. Они помогают снимать воспаление, поддерживают слизистую оболочку кишечника, переваривать сложные углеводы и защищают от патогенов.

В ходе экспериментов ученые выяснили, что рафинированный сахар, который содержится в пище, оказывает очень необычное влияние на B. thetaiotaomicron. Он вызывал инверсию ДНК, когда участки генетического кода меняют направление.

Ученые подчеркивают, что наблюдали не за мутацией, а временной “сменой костюма”, которая позволила бактериям менять гены. Измененные гены влияли на полезные функции бактерии в кишечнике.

Такая особенность обычно наблюдается у патогенов, таких как сальмонелла и кишечная палочка. Они прибегают к такой перестройке ДНК, чтобы укрыться от иммунных клеток или антибиотиков. У полезной же бактерии такое состояния вызвано белым сахаром.

Ученые подтвердили, что употребление сладких напитков, которые содержат белый сахар, провоцирует инверсию ДНК. Более того, на такие полезные бактерии начинала реагировать иммунная система, принимая их за угрозу.

Хорошая новость заключается в том, что эта инверсия ДНК носит временный характер: бактерии возвращаются к своему нормальному виду после окончания пика потребления сахара. Однако повторное воздействие усиливает этот эффект и может привести к более серьёзным проблемам с кишечником и хроническому воспалению.

Напомним, врач рассказал, как справляться с болезнями кишечника. Наш кишечник является невероятно хрупким и важным эпицентром нашей жизнедеятельности. Врач перечислил проблемы, которые могут его постичь и методы борьбы с ними.