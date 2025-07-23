Білий цукор зводить з розуму бактерії в кишківнику: вони буквально починають змінювати свою ДНК

Передове дослідження показало, що білий цукор не просто живить бактерії в нашому кишківнику, а й перебудовує їх.

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Нова робота показала, що вживання цукру викликає фізичні зміни в ДНК бактерій. Це запускає в організмі ефект доміно, який впливає на імунну відповідь і здоров'я кишківника, пише New Atlas.

Дослідження було проведено командою з Ізраїльського технологічного інституту Техніон. Вчені намагалися з'ясувати, чи може їжа змінювати генетичну поведінку кишкових бактерій, а також наслідки таких незвичайних процесів.

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Команда зосередила свою увагу на одному конкретному виді бактерій під назвою Bacteroides thetaiotaomicron, які домінують у людському мікробіомі. Вони допомагають знімати запалення, підтримують слизову оболонку кишківника, перетравлювати складні вуглеводи та захищають від патогенів.

Під час експериментів учені з'ясували, що рафінований цукор, який міститься в їжі, чинить дуже незвичайний вплив на B. thetaiotaomicron. Він викликав інверсію ДНК, коли ділянки генетичного коду змінюють напрямок.

Науковці підкреслюють, що спостерігали не за мутацією, а тимчасовою "зміною костюма", яка дала змогу бактеріям змінювати гени. Змінені гени впливали на корисні функції бактерії в кишківнику.

Така особливість зазвичай спостерігається у патогенів, таких як сальмонела і кишкова паличка. Вони вдаються до такої перебудови ДНК, щоб сховатися від імунних клітин або антибіотиків. У корисної ж бактерії такий стан викликаний білим цукром.

Учені підтвердили, що вживання солодких напоїв, які містять білий цукор, провокує інверсію ДНК. Ба більше, на такі корисні бактерії починала реагувати імунна система, сприймаючи їх за загрозу.

Хороша новина полягає в тому, що ця інверсія ДНК має тимчасовий характер: бактерії повертаються до свого нормального вигляду після закінчення піку споживання цукру. Однак повторний вплив посилює цей ефект і може призвести до серйозніших проблем із кишківником і хронічного запалення.

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