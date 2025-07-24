Шестое чувство находится в нашем кишечнике: мозг слушает разговоры микробов

В новом исследовании ученые открыли то, что назвали шестым чувством – способность микробов в кишечнике общаться в нашим мозгом в режиме реального времени.

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В своей работе, опубликованной в журнале Nature, авторы описали прямую связь между кишечником и нашим мозгом. Такая связь представляет собой совокупность нервных путей, которую эксперты называют осью “кишечник-мозг”. По этой связи постоянно отправляются сигналы, которые могут влиять на наш метаболизм, желудочно-кишечные проблемы и даже на психическое состояние человека.

“Нам было интересно, может ли организм воспринимать микробные паттерны в режиме реального времени, причем не только как иммунную или воспалительную реакцию, но и как нейронную реакцию, которая управляет поведением в режиме реального времени”, - говорит профессор медицины и нейробиологии Медицинской школы Университета Дьюка Диего Бохоркес.

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В рамках своего исследования ученые нашли то, что назвали “нейробиотическим чувством”. Это система, в которой мозг реагирует в режиме реального времени на то, что говорят микробы в кишечнике. Эффект похож на то, как другие наши органы чувств мгновенно реагируют на стимулы.

Главными игроками в этом необычном процессе являются нейроподы и флагеллин. Первые – это клетки в кишечнике, которые помогают передавать сигналы в мозг, используя для этого блуждающий нерв.

Флагеллины – это белки, которые выделяются кишечными бактериями во время приема пищи. Эти белки улавливают рецепторы, передавая нейроподам и дальше они следуют в мозг также быстро, как и сообщения между двумя телефонами.

После того, как мозг распознает наличие флагеллина, он чаще всего запускает иммунный ответ, который вызывает воспаление или запускает некоторые нейронные реакции.

В рамках исследования ученые сосредоточились на одной конкретной области взаимодействия мозга и кишечника: аппетите.

Они предполагают, что флагеллин, присутствующий в толстой кишке, может напрямую влиять на нейроподы, сообщая им о том, что наш желудок полон, даже если это не так. Это нейробиотическое чувство, при котором кишечные микробы могут оказывать прямое и немедленное влияние на наше поведение, регулируемое нашим мозгом.

Напомним, ученые составили подробную карту человеческого кишечника. Удивительные сверхдетальные снимки точно показывают, что живет в нашем кишечнике, и это потрясающе красиво.