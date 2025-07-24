Шосте відчуття знаходиться в нашому кишківнику: мозок слухає розмови мікробів

У новому дослідженні вчені відкрили те, що назвали шостим чуттям — здатність мікробів у кишківнику спілкуватися з нашим мозком у режимі реального часу.

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У своїй роботі, опублікованій у журналі Nature, автори описали прямий зв'язок між кишківником і нашим мозком. Такий зв'язок являє собою сукупність нервових шляхів, яку експерти називають віссю "кишківник-мозок". Цим зв'язком постійно надсилаються сигнали, які можуть впливати на наш метаболізм, шлунково-кишкові проблеми й навіть на психічний стан людини.

"Нам було цікаво, чи може організм сприймати мікробні патерни в режимі реального часу, причому не тільки як імунну або запальну реакцію, а й як нейронну реакцію, що управляє поведінкою в режимі реального часу", — каже професор медицини та нейробіології Медичної школи Університету Дьюка Дієго Бохоркес.

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У рамках свого дослідження вчені знайшли те, що назвали "нейробіотичним почуттям". Це система, в якій мозок реагує в режимі реального часу на те, що говорять мікроби в кишківнику. Ефект схожий на те, як інші наші органи чуття миттєво реагують на стимули.

Головними гравцями в цьому незвичайному процесі є нейроподи та флагелін. Перші — це клітини в кишківнику, які допомагають передавати сигнали в мозок, використовуючи для цього блукаючий нерв.

Флагеліни — це білки, які виділяються кишковими бактеріями під час прийому їжі. Ці білки вловлюють рецептори, передаючи нейроподам і далі вони прямують у мозок так само швидко, як і повідомлення між двома телефонами.

Після того, як мозок розпізнає наявність флагеліну, він найчастіше запускає імунну відповідь, яка викликає запалення або запускає деякі нейронні реакції.

У рамках дослідження вчені зосередилися на одній конкретній ділянці взаємодії мозку і кишківнику: апетиті.

Вони припускають, що флагелін, присутній у товстій кишці, може безпосередньо впливати на нейроподи, повідомляючи їм про те, що наш шлунок повний, навіть якщо це не так. Це нейробіотичне відчуття, за якого кишкові мікроби можуть чинити прямий і негайний вплив на нашу поведінку, регульовану нашим мозком.

Нагадаємо, вчені склали детальну карту людського кишечника. Дивовижні наддетальні знімки точно показують, що живе в нашому кишківнику, і це приголомшливо красиво.