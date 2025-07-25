Постоять на Уране не получится, по крайней мере, не в конфигурации мокрой лужи

Человечество провело успешные посадки космических аппаратов на Марса и Венеру, которые входят в четверку каменистых планет Солнечной системы. Но, что на счет ледяных гигантов, таких как Нептун и Юпитер?

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Известно, что газовые гиганты Юпитер и Сатурн состоят в основном из водорода и гелия. Поэтому попытка приземлиться на этих планетах Солнечной системы закончится очень плохо. Ближе всего к такой самоубийственной миссии ученые подошли, когда отправили зонды прямиком к газовыми гигантам, чтобы похоронить там аппараты. В случае с Юпитером, это было сделано для того, чтобы защитить от столкновения с зондом спутник газового гиганта Европу, пишет IFL Science.

Но как дела обстоят с ледяными гигантами Нептуном и Ураном? Дело в том, что эти планеты, как и газовые гиганты, состоят в основном из водорода и гелия. Но на Уране и Нептуне присутствуют и другие важные элементы, которые делают общую картину еще сложнее.

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“Трудно сказать наверняка, поскольку Уран и Нептун окутаны оболочкой из водорода и гелия, но астрономы считают, что вода, аммиак и метан в их мантии находятся в жидком состоянии под очень высоким давлением, то есть это не совсем лед”, - говорит сотрудник кафедры физики и астрономии Открытого университета Кэрол Хасвелл.

Также он добавляет, что эти две планеты называются ледяными гигантами только потому, что во время их формирования вода, аммиак и метан были в форме льда.

Отсюда получается, что ни у Нептуна, ни у Урана нет твердой поверхности, на которую можно было бы приземлиться. Астрономы видят лишь верхние слои атмосферы, которые являются завихрениями газа. Если опуститься вглубь планеты, то рано или поздно аппараты столкнутся с каменистым ядром.

Атмосфера Нептуна, которая состоит из водорода, гелия и метана, уходит на невероятную глубину, постепенно переходя в воду и другие расплавленные льды. Это все покрывает более твердое ядро планеты, масса которого примерно равняется массе всей Земли.

Астрономы считают, что примерно такое же строение имеет и Уран.

“Ледяной гигант Уран не имеет настоящей поверхности. Планета по сути представляет собой разного рода завихрения жидкостей. Космический зонд смог бы пролететь сквозь атмосферу Урана, но далеко не факт, что он сможет избежать критических повреждений. Экстремальные температуры и давление превратили бы в лепешку металлический космический корабль”, - говорят эксперты из NASA.

Попытка приземлиться на Уран или Нептун завершилась бы столкновением с каменистым ядром планет. Но к этому моменту астронавты и их комический аппарат превратились бы в лепешку или же в одну мокрую лужу.

Несмотря на это, космические агентства давно разрабатывают мисси к этим удивительным планетам Солнечной системы. Как можно представить, основная проблема заключается в том, чтобы аппарат выдержал высокие температуры и давление, следовательно ему потребуется высокоэффективная теплозащита. Только так зонд сможет выдержать вход в атмосферу, но и этом случае, полет будет не слишком долгим.

“Для того, чтобы начать строительство такого аппарата, сперва нам нужно разработать испытательные объекты, которые смогли бы воспроизвести условия на ледяных гигантах”, - подытожил Хасвелл.

Напомним, планета Уран загадочным образом становится холоднее. Ледяной гигант Уран является одной из самых странных планет Солнечной системы, но одну его странность удалось объяснить.