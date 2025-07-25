Постояти на Урані не вийде, принаймні, не в конфігурації мокрої калюжі

Людство провело успішні посадки космічних апаратів на Марс та Венеру, які входять до четвірки кам'янистих планет Сонячної системи. Але, що щодо крижаних гігантів, таких як Нептун і Юпітер?

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Відомо, що газові гіганти Юпітер і Сатурн складаються переважно з водню і гелію. Тому спроба приземлитися на цих планетах Сонячної системи закінчиться дуже погано. Найближче до такої самогубної місії вчені підійшли, коли відправили зонди прямо до газових гігантів, щоб поховати там апарати. У випадку з Юпітером, це було зроблено для того, щоб захистити від зіткнення з зондом супутник газового гіганта Європу, пише IFL Science.

Але як справи йдуть із крижаними гігантами Нептуном і Ураном? Річ у тім, що ці планети, як і газові гіганти, складаються переважно з водню і гелію. Але на Урані та Нептуні присутні й інші важливі елементи, які роблять загальну картину ще складнішою.

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"Важко сказати напевно, оскільки Уран і Нептун оповиті оболонкою з водню і гелію, але астрономи вважають, що вода, аміак і метан в їхній мантії перебувають у рідкому стані під дуже високим тиском, тобто це не зовсім лід", — каже співробітниця кафедри фізики та астрономії Відкритого університету Керол Хасвелл.

Також він додає, що ці дві планети називаються крижаними гігантами тільки тому, що під час їхнього формування вода, аміак і метан були у формі льоду.

Звідси виходить, що ні в Нептуна, ні в Урана немає твердої поверхні, на яку можна було б приземлитися. Астрономи бачать лише верхні шари атмосфери, які є завихреннями газу. Якщо опуститися вглиб планети, то рано чи пізно апарати зіткнуться з кам'янистим ядром.

Атмосфера Нептуна, яка складається з водню, гелію і метану, йде на неймовірну глибину, поступово переходячи у воду та інші розплавлені льоди. Це все покриває більш тверде ядро планети, маса якого приблизно дорівнює масі всієї Землі.

Астрономи вважають, що приблизно таку саму будову має й Уран.

"Крижаний гігант Уран не має справжньої поверхні. Планета по суті являє собою різного роду завихрення рідин. Космічний зонд зміг би пролетіти крізь атмосферу Урана, але далеко не факт, що він зможе уникнути критичних пошкоджень. Екстремальні температури і тиск перетворили б на корж металевий космічний корабель", — кажуть експерти з NASA.

Спроба приземлитися на Уран або Нептун завершилася б зіткненням із кам'янистим ядром планет. Але до цього моменту астронавти та їхній комічний апарат перетворилися б на корж або ж на одну мокру калюжу.

Попри це, космічні агентства давно розробляють місії до цих дивовижних планет Сонячної системи. Як можна уявити, основна проблема полягає в тому, щоб апарат витримав високі температури та тиск, отже, йому знадобиться високоефективний теплозахист. Тільки так зонд зможе витримати вхід в атмосферу, але і в цьому випадку, політ буде не надто довгим.

"Для того, щоб почати будівництво такого апарату, спершу нам потрібно розробити випробувальні об'єкти, які змогли б відтворити умови на крижаних гігантах", — підсумував Гасвелл.

Нагадаємо, планета Уран загадковим чином стає холоднішою. Крижаний гігант Уран є однією з найдивніших планет Сонячної системи, але одну його дивину вдалося пояснити.