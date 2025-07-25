Названа первая мировая столица, у которой закончится вода: кто окажется в уязвимом положении

Исследователи считают, что Кабул станет первой столицей в мире, которая останется без воды. С этой экзистенциальной проблемой водоснабжения, вероятно, столкнутся и другие города.

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Кабул высыхает из-за сочетания различных факторов, в том числе изменения климата, неэффективного управления водными ресурсами, быстрой урбанизации и роста населения, которое сегодня составляет от 5 до 6 миллионов человек. В результате всех этих факторов, как говорится в недавнем отчете гуманитарной неправительственной организации Mercy Corps, Кабул рискует стать первой в мире современной столицей, где закончится вода, пишет Live Science.

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Водный кризис в Кабуле

Результаты отчета указывают на то, что водный кризис в Кабуле достиг критической точки: водоносные горизонты истощаются быстрее, чем их можно наполнить. Кроме того, существуют проблемы, связанные с доступностью воды, загрязнением и инфраструктурой.

Еще в начале лета появились сообщения о том, что в стране нет качественной колодезной воды, а на прошлой неделе местные жители заявили, что не знают, как им удастся выжить, если ситуация ухудшится.

Отметим, что проблема водоснабжения в Кабуле не нова и обостряется с каждым десятилетием. В докладе исследователи подчеркивают, что проблема усугубилась сокращением гуманитарного финансирования Афганистана с августа 2021 года.

Увы, ученые прогнозируют, что без масштабных изменений в системе управления водными ресурсами в Кабуле город столкнется с беспрецедентной гуманитарной катастрофой, и это произойдет в ближайшего десятилетия. Более того, высоки шансы, что это произойдет еще раньше.

Отметим, что новый доклад основан на предыдущих исследованиях Организации Объединенных наций, которая установила, что грунтовые воды Кабула могут исчезнуть уже к 2030 году. При этом наблюдения показывают, что около половины скважин в Кабуле уже пересохли. В настоящее время, согласно докладу, ежегодный отбор воды превышает естественное восполнение примерно на 44 миллиона кубических метров.

Нехватка водных ресурсов на Земле

Нехватка воды — глобальная проблема, затрагивающая многие регионы планеты. В последние десятилетия водные ресурсы Земли испытывают истощение: экологические факторы, такие как рост населения, лишь увеличивают спрос на воду во всем мире.

Еще в 2016 году исследование показало, что в период с 1900-х годов по 2000-е годы число людей, сталкивающихся с нехваткой воды, увеличилось с 240 миллионов до 3, миллиарда человек, или с 14% до 58% населения мира. Среди регионов с особым риском:

Северная Африка;

Ближний Восток;

Южная Азия.

Авторы доклада подчеркнули, что Кабул находится за шаг от того, чтобы стать первой современной столицей, в которой закончится вода. Впрочем, это не первый крупный город, столкнувшийся с такой экзистенциальной угрозой, связанной с водой. Более того, ученые прогнозируют, что он станет и не последним.

Например, в 2018 году Кейптаун — законодательная столица ЮАР — был практически без воды во время засухи. Благодаря жестким ограничениям на воду и кампании по ее экономии городу чудом удалось избежать необходимости перекрывать краны. В 2019 году ситуация в индийском городе Ченнаи была еще хуже: все четыре его основных водохранилища пересохли.

Ранее Фокус писал о том, что 66% населения планеты испытает нехватку воды уже к концу столетия.