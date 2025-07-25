Названо першу світову столицю, у якої закінчиться вода: хто опиниться у вразливому становищі

Дослідники вважають, що Кабул стане першою столицею у світі, яка залишиться без води. З цією екзистенціальною проблемою водопостачання, ймовірно, зіткнуться й інші міста.

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Кабул висихає через поєднання різних чинників, зокрема зміну клімату, неефективне управління водними ресурсами, швидку урбанізацію та зростання населення, яке сьогодні становить від 5 до 6 мільйонів осіб. Унаслідок усіх цих факторів, як ідеться в нещодавньому звіті гуманітарної неурядової організації Mercy Corps, Кабул ризикує стати першою у світі сучасною столицею, де закінчиться вода, пише Live Science.

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Водна криза в Кабулі

Результати звіту вказують на те, що водна криза в Кабулі досягла критичної точки: водоносні горизонти виснажуються швидше, ніж їх можна наповнити. Крім того, існують проблеми, пов'язані з доступністю води, забрудненням та інфраструктурою.

Ще на початку літа з'явилися повідомлення про те, що в країні немає якісної колодязної води, а минулого тижня місцеві жителі заявили, що не знають, як їм вдасться вижити, якщо ситуація погіршиться.

Зазначимо, що проблема водопостачання в Кабулі не нова і загострюється з кожним десятиліттям. У доповіді дослідники підкреслюють, що проблема ускладнилася скороченням гуманітарного фінансування Афганістану із серпня 2021 року.

На жаль, учені прогнозують, що без масштабних змін у системі управління водними ресурсами в Кабулі місто зіткнеться з безпрецедентною гуманітарною катастрофою, і це станеться протягом найближчого десятиліття. Ба більше, високі шанси, що це станеться ще раніше.

Зазначимо, що нова доповідь заснована на попередніх дослідженнях Організації Об'єднаних націй, яка встановила, що ґрунтові води Кабула можуть зникнути вже до 2030 року. При цьому спостереження показують, що близько половини свердловин у Кабулі вже пересохли. Наразі, згідно з доповіддю, щорічний відбір води перевищує природне поповнення приблизно на 44 мільйони кубічних метрів.

Брак водних ресурсів на Землі

Брак води — глобальна проблема, що зачіпає багато регіонів планети. В останні десятиліття водні ресурси Землі зазнають виснаження: екологічні чинники, такі як зростання населення, лише збільшують попит на воду в усьому світі.

Ще 2016 року дослідження засвідчило, що в період з 1900-х років до 2000-х років кількість людей, які стикаються з нестачею води, збільшилася з 240 мільйонів до 3 мільярдів осіб, або з 14% до 58% населення світу. Серед регіонів з особливим ризиком:

Північна Африка;

Близький Схід;

Південна Азія.

Автори доповіді наголосили, що Кабул перебуває за крок від того, щоб стати першою сучасною столицею, у якій закінчиться вода. Утім, це не перше велике місто, що зіткнулося з такою екзистенціальною загрозою, пов'язаною з водою. Ба більше, вчені прогнозують, що воно стане і не останнім.

Наприклад, 2018 року Кейптаун — законодавча столиця ПАР — був практично без води під час посухи. Завдяки жорстким обмеженням на воду і кампанії з її економії місту дивом вдалося уникнути необхідності перекривати крани. У 2019 році ситуація в індійському місті Ченнаї була ще гіршою: усі чотири його основні водосховища пересохли.

Раніше Фокус писав про те, що 66% населення планети відчує нестачу води вже до кінця століття.