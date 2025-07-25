На Земле обитает грызун с ядовитым мехом: его яд может свалить с ног слона (видео)

Природа создала уникальное существо, которое не только одновременно напоминает крысу, скунса и дикобраза, но также обладает ядовитой шерстью. Речь идет об африканской хохлатой крысе (Lophiomys imhausi).

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На шерсти хохлатой крысы содержатся токсины, которое выделяет дерево Акокантера абиссинская, растущее в тропиках. Местные племена часто использовали яд этого дерева для своих отравленных стрел. Токсины этого дерева настолько сильные, что могут убить целого слона, не говоря уже о человеке.

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Но до недавнего времени ученые не знали, вырабатывается этот токсин непосредственно в организме грызуна, или же он его заимствует у дерева.

Еще с давних времен люди знали, что с африканской хохлатой крысой лучше не связываться. В 1923 году егерь из Найроби Джордж Хаммонд Голдфинч писал, что местные жители считали укус этого грызуна неотвратимо смертельным.

Тогда Голдфинч счел, что во всем виновато заражение крови, которое может произойти после укуса любой крысы. Но это суеверие было слишком распространено для одного-двух случаев смертей от заражения крови.

Как выяснилось намного позже, проблема заключалась не в самом укусе, а в слюне животного и его шерсти.

Первые научные исследования токсинов африканской хохлатой крысы появились в 2011 году. Международная команда ученых увидела, как животное обгрызало корни и кору того самого ядовитого дерева. Грызун вначале пережевывал кору, а сок от нее растирал по своей шерсти.

Позже в 2018 году еще одна группа исследователей установила в Кении сеть ловушек и фотоловушек. Ученые хотели понять, был ли случай с ядовитым деревом случайностью или же широко распространенным поведением.

Данные наблюдений подтвердили ранее сделанные выводы. В рамках эксперимента 22 пойманным хохлатым крысам предложили ядовитые ветки дерева. В итоге 10 грызунов с удовольствием отобедали ветками, а оставшийся сок размазали по своей шерсти.

После этого никаких изменений в поведении крыс не произошло, а это говорит о том, что организм животных устойчив к токсину. Как грызуны развили такую устойчивость к мощному яду, остается пока неизвестным.

Напомним, ученые выяснили, что люди могут вырабатывать яд подобно змеям. Исследователи говорят, что у человека есть все необходимые инструменты для выработки токсинов в слюне.