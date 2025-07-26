Новая угроза для людей: пляжи заполонили "розовые комки", наполненные опасными паразитами (видео)

Исследователи предупредили о нашествии странных «розовых пятен», представляющих угрозу как для людей, так и для экосистемы в целом. Странные массы могут содержать вредные бактерии и опасных паразитов.

Related video

На пляжах Флориды в США фиксируют массовое появление странных липких розовых пятен, которые могут быть опасны не только для людей, но и местной экосистемы. Ученые отмечают, что ярко-розовые скопления — кладки яиц инвазивных брюхоногих моллюсков, известных как ампуллярии. Вид считается быстрорастущим и инвазивным (завезены из Южной Америки), а также может нанести серьезный экологический ущерб после вылупления, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Нашествие "розовых пятен"

Комиссия по охране рыбных ресурсов и диких животных Флориды (FWC) призвала местных жителей топтать кладки инвазивного вида, но ни в коем случае не прикасаться к ним руками. Эксперты также предупреждают, что после контакта не стоит прикасаться к глазам, носу и рту, так как слизь, покрывающая яйца может содержать вредные бактерии и паразитов, способных инфицировать чувствительные участки.

Отметим, что во Флориде обитает множество видов ампуллярий, как эндемических так и инвазивных:

флоридская ампуллярия;

островная ампуллярия;

желобчатая ампуллярия;

шипастая ампуллярия;

титаническая ампуллярия.

Последние четыре вида являются инвазивными для региона и были завезены из Южной Америки. Сегодня органы здравоохранения особенно обеспокоены нашествием желобчатой ампуллярии, способной переносить крысиный легочный червь — паразит, который может вызвать редкую и потенциально смертельную форму менингита при употреблении сырых или недоваренных улиток.

По данным Геологической службы США, розовые кладки яиц часто встречаются в водоемах центральной и южной Флориды. Инвазивные популяции ампуллярий также обосновались в Джорджии, Техасе, Луизиане и некоторых районах Калифорнии, где они стали серьезными вредителями в сельскохозяйственных зонах.

Статистика показывает, что за последние чуть более 10 лет инвазивные виды улиток распространились по 38 из 67 округов Флориды, а также были обнаружены минимум в 29 водоразделах.

Какую опасность несут инвазивные улитки

Желобчатые ампуллярии могут достигать 15 сантиметров в длину, откладывают характерные ярко-розовые яйца и агрессивно поедают водную растительность. Экзотические улитки также наносят ущерб урожаю, повышают стоимость коммунальных услуг, снижают стоимость жилья, наносят ущерб рыболовству, туризму и активному отдыху, а также угрожают здоровью людей.

В отличие от местного вида ампуллярий, инвазивные виды могут вытеснить другие местные виды и нарушить экосистемы, поедая растения, которыми питаются местные рыбы и птицы. Улитки также могут ухудшить качество местной воды.

Отметим, что инвазивные ампуллярии уже включены в список "наиболее опасных захватчиков в мире". Исследование 2021 года уже показало, что подобные вторжения и очистка территорий обходятся Северной Америке в не менее чем 26 миллиардов долларов ежегодно, начиная с 2010 года. Более того, глобальные потери от инвазивных видов за последние 50 лет достигли 1,288 триллиона долларов.

Дело в том, что местные флоридские ампуллярии растут медленнее и откладывают меньше яиц — от 20 до 80 в кладке. В то же время инвазивным видам необходимо два-три месяца, чтобы отложить первую кладку — от 800 до 2000 крохотных яиц в зависимости от вида. Различить ампуллярий по раковинам непросто, поскольку все они выглядят одинаково. Однако местные ампуллярии Флориды меньше, около 5-7,5 см в длину, и имеют раковины с плоским верхом.

Ранее Фокус писал о том, что в 30-летнем эксперименте ученые "воскресили" вымершую популяцию.