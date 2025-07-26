Нова загроза для людей: пляжі заполонили "рожеві грудки", наповнені небезпечними паразитами (відео)

Дослідники попередили про навалу дивних "рожевих плям", що становлять загрозу як для людей, так і для екосистеми загалом. Дивні маси можуть містити шкідливі бактерії та небезпечних паразитів.

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На пляжах Флориди у США фіксують масову появу дивних липких рожевих плям, які можуть бути небезпечними не лише для людей, а й місцевої екосистеми. Учені зазначають, що яскраво-рожеві скупчення — кладки яєць інвазивних черевоногих молюсків, відомих як ампулярії. Вид вважається таким, що швидко зростає та інвазивним (завезені з Південної Америки), а також може завдати серйозної екологічної шкоди після вилуплення, пише Daily Mail.

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Нашестя "рожевих плям"

Комісія з охорони рибних ресурсів і диких тварин Флориди (FWC) закликала місцевих жителів топтати кладки інвазивного виду, але в жодному разі не торкатися до них руками. Експерти також попереджають, що після контакту не варто торкатися очей, носа і рота, оскільки слиз, що покриває яйця, може містити шкідливі бактерії й паразитів, здатних інфікувати чутливі ділянки.

Зазначимо, що у Флориді мешкає безліч видів ампулярій, як ендемічних, так і інвазивних:

флоридська ампулярія;

острівна ампулярія;

жолобчаста ампулярія;

шипаста ампулярія;

титанічна ампулярія.

Останні чотири види є інвазивними для регіону і були завезені з Південної Америки. Сьогодні органи охорони здоров'я особливо занепокоєні навалою жолобчастої ампулярії, здатної переносити щурячий легеневий черв'як — паразит, що може спричинити рідкісну та потенційно смертельну форму менінгіту під час споживання сирих або недоварених равликів.

За даними Геологічної служби США, рожеві кладки яєць часто зустрічаються у водоймах центральної та південної Флориди. Інвазивні популяції ампулярій також влаштувалися в Джорджії, Техасі, Луїзіані та деяких районах Каліфорнії, де вони стали серйозними шкідниками в сільськогосподарських зонах.

Статистика показує, що за останні трохи більше ніж 10 років інвазивні види равликів поширилися по 38 із 67 округів Флориди, а також були виявлені щонайменше у 29 вододілах.

Яку небезпеку несуть інвазивні равлики

Жолобчасті ампулярії можуть досягати 15 сантиметрів завдовжки, відкладають характерні яскраво-рожеві яйця й агресивно поїдають водну рослинність. Екзотичні равлики також завдають шкоди врожаю, підвищують вартість комунальних послуг, знижують вартість житла, завдають шкоди рибальству, туризму та активному відпочинку, а також загрожують здоров'ю людей.

На відміну від місцевого виду ампулярій, інвазивні види можуть витіснити інші місцеві види та порушити екосистеми, поїдаючи рослини, якими харчуються місцеві риби й птахи. Равлики також можуть погіршити якість місцевої води.

Зазначимо, що інвазивні ампулярії вже занесені до списку "найнебезпечніших загарбників у світі". Дослідження 2021 року вже засвідчило, що такі вторгнення й очищення територій коштують Північній Америці щонайменше 26 мільярдів доларів щорічно, починаючи з 2010 року. Ба більше, глобальні втрати від інвазивних видів за останні 50 років сягнули 1,288 трильйона доларів.

Річ у тім, що місцеві флоридські ампулярії ростуть повільніше і відкладають менше яєць — від 20 до 80 у кладці. Водночас інвазивним видам необхідно два-три місяці, щоб відкласти першу кладку — від 800 до 2000 крихітних яєць залежно від виду. Розрізнити ампулярій за мушлями непросто, оскільки всі вони мають однаковий вигляд. Однак місцеві ампулярії Флориди менші, близько 5-7,5 см завдовжки, і мають черепашки з плоским верхом.

Раніше Фокус писав про те, що в 30-річному експерименті вчені "воскресили" вимерлу популяцію.