Первая жизнь на Земле зародилась из молекул, прибывших из космоса: найдены веские доказательства

Исследователи обнаружили доказательства того, что изначально жизнь на нашей планете сформировалась из космического материала. Более того, строительные блоки жизни, возможно, не нуждаются в планетах для своего зарождения.

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Команда из Института Макса Планка заявили о том, что ей удалось обнаружить более десятка типов сложных органических молекул, вращающихся в непосредственной близости от протозвезды в созвездии Ориона. Это указывает на то, что эти химические вещества способны выдерживать бурные процессы, приводящие к образованию звезд. Следовательно, они могут в изобилии присутствовать в космосе, не дожидаясь появления планеты с подходящими условиями для их формирования, пишет Futurism.

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Строительные блоки жизни распространены в космосе

По словам команды, молекулы, составляющие строительные блоки жизни, вероятно, значительно более распространены в космосе, чем считалось ранее. Две наиболее заметные органические молекулы, обнаруженные в системе:

этиленгликоль;

гликолонитрил.

Обе эти молекулы являются предшественниками нуклеиновых кислот, из которых состоят ДНК и РНК. По словам ведущего автора исследования, астронома из Института Макса Планка Абубакара Фадула, новое открытие указывает на прямую линию химического обогащения и возрастающей сложности между межзвездными облаками и полностью эволюционировавшие планетными системами. Простыми словами, все это указывает на то, что зачатки жизни собираются в космосе и широко распространены.

Тайна зарождения жизни

До сих пор считалось, что большинство органических молекул будут уничтожены при рождении звездной системы из холодного коллапсирующего газового облака, известного как межзвездное облако.

Во время этого процесса протозвезда претерпевает бурные изменения, выбрасывая разрушительное излучение, нагревающее окружающий газ и воздействующее на него мощными ударными волнами. В результате остается протопланетный диск, который в конечном итоге может образовать малые миры на орбите звезды.

Однако ранее предполагалось, что это "сбросило" весь прогресс, достигнутый в процессе заполнения системы химическими строительными блоками. Ученые также полагали, что процесс не возобновляется до тех пор, пока на горизонте не появится подходящая планета с идеальными условиями. Теперь ученые считают, что все наоборот.

По словам соавтора исследования, астронома из Института планетологии и физики Земли Камбера Шварца, результаты нового исследования показывают, что протопланетные диски наследуют сложные молекулы с более ранних стадий, а формирование сложных молекул может продолжаться на стадии протопланетного диска.

Отметим, что сложные органические молекулы трудно обнаружить, поскольку, как правило, они находятся в осколках, известных как ледяные пылинки, где они сформировались изначально. Но в системе V883 звезда продолжает испускать в космос всплески излучения, питаясь оставшимся газом в своем диске.

Выбросы достаточно сильны, чтобы повысить температуру диска до уровня ледяных сред, высвобождая обнаруженные учеными химические вещества. Газы высвобождаются, быстро нагреваются и производят излучение, которое могут наблюдать астрономы. Именно их ученые случайно обнаружили с помощью Атакамской большой миллиметровой/субмиллиметровой антенной решетки (ALMA) – огромного радиотелескопа в Чили.

Подводя итоги, ученые считают, что разрушительные тенденции молодой звезды, вероятно, высвобождают семена жизни для дальнейших путешествий в космосе. Если предшественники строительных блоков жизни способны пережить формирование системы, то их химическая эволюция фактически может начаться до начала формирования планет.

Ранее Фокус писал о том, что жизнь на Земле неизбежно исчезнет: ученые рассчитали конечную продолжительность жизни биосферы.