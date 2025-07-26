Перше життя на Землі зародилося з молекул, які прибули з космосу: знайдено вагомі докази

Дослідники виявили докази того, що спочатку життя на нашій планеті сформувалося з космічного матеріалу. Ба більше, будівельні блоки життя, можливо, не потребують планет для свого зародження.

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Команда з Інституту Макса Планка заявила про те, що їй вдалося виявити більше десятка типів складних органічних молекул, що обертаються в безпосередній близькості від протозірки в сузір'ї Оріона. Це вказує на те, що ці хімічні речовини здатні витримувати бурхливі процеси, що призводять до утворення зірок. Отже, вони можуть удосталь бути присутніми в космосі, не чекаючи появи планети з відповідними умовами для їхнього формування, пише Futurism.

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Будівельні блоки життя поширені в космосі

За словами команди, молекули, що складають будівельні блоки життя, ймовірно, значно поширеніші в космосі, ніж вважалося раніше. Дві найбільш помітні органічні молекули, виявлені в системі:

етиленгліколь;

гліколонітрил.

Обидві ці молекули є попередниками нуклеїнових кислот, з яких складаються ДНК і РНК. За словами провідного автора дослідження, астронома з Інституту Макса Планка Абубакара Фадула, нове відкриття вказує на пряму лінію хімічного збагачення і ї складності між міжзоряними хмарами й повністю еволюціонували планетними системами. Простими словами, все це вказує на те, що зачатки життя збираються в космосі та широко поширені.

Таємниця зародження життя

Досі вважалося, що більшість органічних молекул буде знищено під час народження зоряної системи з холодної газової хмари, відомої як міжзоряна хмара, що колапсує.

Під час цього процесу протозірка зазнає бурхливих змін, викидаючи руйнівне випромінювання, що нагріває навколишній газ і впливає на нього потужними ударними хвилями. У результаті залишається протопланетний диск, який зрештою може утворити малі світи на орбіті зірки.

Однак раніше передбачалося, що це "скинуло" весь прогрес, досягнутий у процесі заповнення системи хімічними будівельними блоками. Вчені також вважали, що процес не поновлюється доти, доки на горизонті не з'явиться відповідна планета з ідеальними умовами. Тепер учені вважають, що все навпаки.

За словами співавтора дослідження, астронома з Інституту планетології та фізики Землі Камбера Шварца, результати нового дослідження свідчать, що протопланетні диски успадковують складні молекули з більш ранніх стадій, а формування складних молекул може тривати на стадії протопланетного диска.

Зазначимо, що складні органічні молекули важко виявити, оскільки, як правило, вони перебувають в осколках, відомих як крижані порошинки, де вони сформувалися спочатку. Але в системі V883 зірка продовжує випускати в космос сплески випромінювання, живлячись газом, що залишився у своєму диску.

Викиди досить сильні, щоб підвищити температуру диска до рівня крижаних середовищ, вивільняючи виявлені вченими хімічні речовини. Гази вивільняються, швидко нагріваються і виробляють випромінювання, яке можуть спостерігати астрономи. Саме їх вчені випадково виявили за допомогою Атакамської великої міліметрової/субміліметрової антенної решітки (ALMA) — величезного радіотелескопа в Чилі.

Підбиваючи підсумки, вчені вважають, що руйнівні тенденції молодої зірки, ймовірно, вивільняють насіння життя для подальших подорожей у космосі. Якщо попередники будівельних блоків життя здатні пережити формування системи, то їхня хімічна еволюція фактично може початися до початку формування планет.

Раніше Фокус писав про те, що життя на Землі неминуче зникне: вчені розрахували кінцеву тривалість життя біосфери.