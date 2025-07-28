На дне океане древние черви пожирают кости морских гигантов: делают это уже сотни миллионов лет

Некоторые виды червей довольствуются рационом из старых листьев, однако другие охотятся на кости самых крупных животных на Земле. Новое исследование проследило историю древних предков этих роющих кости существ в течение 100 миллионов лет эволюции.

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Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов, и многие из них живут под толщей воды. В новом исследовании команда из Университетского колледжа Лондона и Музея естественной истории в Великобритании просканировали окаменелости и обнаружили нечто любопытное, пишет Science Alert.

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Черви, пожирающие кости морских гигантов

Команда просканировала окаменелости в поисках следов поедания костей и смогли идентифицировать семь новых видов червей мелового периода. В то время в меню червей на самом деле не было китов, но следы, оставленные червями, были обнаружены на окаменелостях мозазавров, ихтиозавров и плезиозавров — эти рептилии в то время доминировали в земном океане.

По словам палеонтолога Сары Джеймисон-Тодд из Калифорнийского университета в Лондоне, они с командой не нашли ничего другого, что могло бы создать нору, похожую на нору этих животных. Поскольку древние сверлильщики очень похожи на современные виды рода Osedax, а у ученых нет окаменелостей, которые могли бы это опровергнуть. Команда теперь предполагает, что следы были созданы тем же или похожим организмом.

Сегодня костеядные черви рода Osedax, как известно, обитают глубоко в океане и питаются тушами китов, высасывая жиры и белки из их скелетов. Похоже, они делают это уже давно. Это указывает на то, что костеядные черви являются частью генеалогической линии, которая восходит как минимум к меловому периоду, а возможно и более раннему. Ученые также смогли проследить, как разнообразие костеядных червей менялось в течение миллионов людей.

Следы питания червей на костях Фото: PLOS ONE

Эволюция червей, поедающих кости

В ходе исследования команда построила 3D-модели 130 окаменелостей, не повреждая их, используя компьютерную томографию. Следы червей были обнаружены на шести окаменелостях.

В результате ученые смогли идентифицировать семь новых видов — они были классифицированы на основе следов в окаменелостях, а не непосредственно останков существ. Любопытно, что некоторые из следов соответствовали современным видам — это свидетельствует об уровне эволюционной стабильности в течении многих миллионов лет.

Ученые также использовали микроскопические фрагменты вокруг окаменелостей для датирования костей и червей, которые их погрызли. Это позволило ученым установить возраст не менее 100 миллионов лет, что означает, что они эволюционировали значительно раньше, чем считалось ранее.

По словам соавтора исследования, палеонтолога Музея естественной истории Марка Джонса, им с командой предстоит сделать множество подобных открытий, которые могут быть сделаны благодаря дальнейшему сканированию древних окаменелостей, а также изучению современных видов, обитающих в океанах сегодня.

Предполагается, что дополнительные исследования генетики современных видов, вероятно, могут рассказать больше об эволюционной истории этих крошечных существ. Но для этого анализа ученым потребуется собрать больше образцов данных.

Команда изучала следы сверления, оставшиеся на окаменелостях Фото: PLOS ONE

Ранее Фокус писал о том, что морской червь раскрыл ученым секрет регенерации конечностей.