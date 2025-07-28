На дні океану стародавні черви пожирають кістки морських гігантів: роблять це вже сотні мільйонів років

Деякі види черв'яків задовольняються раціоном зі старого листя, проте інші полюють на кістки найбільших тварин на Землі. Нове дослідження простежило історію давніх предків цих істот, що риють кістки, протягом 100 мільйонів років еволюції.

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Океан покриває понад половину поверхні планети і є домом для неймовірної кількості видів, і багато хто з них живе під товщею води. У новому дослідженні команда з Університетського коледжу Лондона і Музею природної історії у Великій Британії просканувала скам'янілості й виявила щось цікаве, пише Science Alert.

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Черв'яки, що пожирають кістки морських гігантів

Команда просканувала скам'янілості в пошуках слідів поїдання кісток і змогли ідентифікувати сім нових видів черв'яків крейдяного періоду. На той час у меню черв'яків насправді не було китів, але сліди, залишені черв'яками, було виявлено на скам'янілостях мозазаврів, іхтіозаврів та плезіозаврів — ці рептилії на той час домінували в земному океані.

За словами палеонтолога Сари Джеймісон-Тодд з Каліфорнійського університету в Лондоні, вони з командою не знайшли нічого іншого, що могло б створити нору, схожу на нору цих тварин. Оскільки стародавні свердлувальники дуже схожі на сучасні види роду Osedax, а у вчених немає скам'янілостей, які могли б це спростувати. Команда тепер припускає, що сліди були створені тим самим або схожим організмом.

Сьогодні костеїдні хробаки роду Osedax, як відомо, мешкають глибоко в океані та харчуються тушами китів, висмоктуючи жири й білки з їхніх скелетів. Схоже вони роблять це вже давно. Це вказує на те, що костеїдні черв'яки є частиною генеалогічної лінії, що сягає щонайменше крейдяного періоду, а можливо і більш раннього. Вчені також змогли простежити, як різноманітність костеїдних черв'яків змінювалася протягом мільйонів людей.

Сліди харчування черв'яків на кістках Фото: паразиты

Еволюція черв'яків, які поїдають кістки

Під час дослідження команда побудувала 3D-моделі 130 скам'янілостей, не пошкоджуючи їх, використовуючи комп'ютерну томографію. Сліди черв'яків були виявлені на шести скам'янілостях.

У результаті вчені змогли ідентифікувати сім нових видів — їх було класифіковано на основі слідів у скам'янілостях, а не безпосередньо останків істот. Цікаво, що деякі зі слідів відповідали сучасним видам — це свідчить про рівень еволюційної стабільності протягом багатьох мільйонів років.

Учені також використовували мікроскопічні фрагменти навколо скам'янілостей для датування кісток і черв'яків, які їх погризли. Це дозволило вченим встановити вік щонайменше 100 мільйонів років, що означає, що вони еволюціонували значно раніше, ніж вважалося раніше.

За словами співавтора дослідження, палеонтолога Музею природної історії Марка Джонса, їм із командою належить зробити безліч подібних відкриттів, які можуть бути зроблені завдяки подальшому скануванню стародавніх скам'янілостей, а також вивченню сучасних видів, що мешкають в океанах сьогодні.

Передбачається, що додаткові дослідження генетики сучасних видів, ймовірно, можуть розповісти більше про еволюційну історію цих крихітних істот. Але для цього аналізу вченим потрібно зібрати більше зразків даних.

Команда вивчала сліди свердління, що залишилися на скам'янілостях Фото: паразиты

Раніше Фокус писав про те, що морський черв'як розкрив ученим секрет регенерації кінцівок.