Частная компания хотела закрыть от Солнца 10 тысяч км²: об этом узнали случайно

На протяжении последних лет ученые пытаются найти способы замедления глобального потепления. Рассматриваются даже самые радикальные методы, среди которых уменьшение солнечного света.

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Концепция затенения Солнца известна, как солнечная геоинженерия, которая с самого начала вызывала немало споров. Критики этой идеи говорят, что люди пока слишком мало знают о рисках таких экспериментов, включая как экологические, так и социальные последствия вмешательства в климат планеты, пишет Futurism.

Сторонники этой идеи ссылаются на то, что изменения климата зашли уже слишком далеко, поэтому необходимо рассматривать самые радикальные меры спасения планеты.

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Один из таких экспериментов собирались провести в прошлом году в калифорнийском городе Аламеда под руководством Вашингтонского университета и нескольких частных компаний. Власти города узнали о таких планах в последний момент и предотвратили проведение рискованного эксперимента. Ученые собирались выпустить в атмосферу микрочастицы, которые бы усилили свечение облаков и их отражательную способность.

Теперь же издание Politico опубликовало данные о том, что несостоявшийся эксперимент в Калифорнии должен был только подготовить почву для более масштабного необъявленного проекта. Он должен был охватить территорию площадью 10 тысяч км², что сопоставимо с территорией Пуэрто-Рико. Закрыть Солнце предлагалось либо у побережья Северной Америки, Чили или юго-центральной части Африки.

“В таких масштабах существенные изменения в облаках будут легко обнаружены из космоса”, - говорится в отчете, который получило издание.

Также сообщается, что Вашингтонский университет и его партнеры – частная геоинженерная фирма SilverLining и некоммерческая организация SRI International, не были до конца уверены в успехе своего проекта.

“Аламеда была лишь ступенькой к чему-то гораздо более масштабному, и никакого взаимодействия с местными сообществами не было. Это серьезная ошибка”, - заявила изданию профессор экологии Калифорнийского университета в Санта-Крузе Сикина Джинна.

В самом же Вашингтонском университете заявили, что не планировали изменять климат или погоду, а также не планировали “проведения крупномасштабных исследований”.

Большая же часть научного сообщества сомневается в том, что затемнение солнечных лучей может помочь снизить температуру на Земле. Геоинженерный подход может стать лишь временным решением, но только в том случае, если удастся предусмотреть все риски.

“Когда ученые сталкиваются с политическими нападками и резким сокращением финансирования, нам нужно дополнить быстрый энергетический переход более широким спектром потенциальных климатических решений”, - говорит криптовалютный миллиардер Крис Ларсен, сделавший пожертвование на программу Вашингтонского университета.

Но несмотря на миллиарды долларов от таких известных спонсоров, как соучредитель Intel, политическое и общественное недовольство тормозит геоинженерные проекты.

Напомним, попытки спасти Землю от закипания могут обернуться новой катастрофой. Исследователи предупредили, что геоинженерия не решит проблему изменения климата, а создаст больше проблем, чем мы считали ранее.