Частная компания хотела закрыть от Солнца 10 тысяч км²: об этом узнали случайно
На протяжении последних лет ученые пытаются найти способы замедления глобального потепления. Рассматриваются даже самые радикальные методы, среди которых уменьшение солнечного света.
Концепция затенения Солнца известна, как солнечная геоинженерия, которая с самого начала вызывала немало споров. Критики этой идеи говорят, что люди пока слишком мало знают о рисках таких экспериментов, включая как экологические, так и социальные последствия вмешательства в климат планеты, пишет Futurism.
Сторонники этой идеи ссылаются на то, что изменения климата зашли уже слишком далеко, поэтому необходимо рассматривать самые радикальные меры спасения планеты.
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Один из таких экспериментов собирались провести в прошлом году в калифорнийском городе Аламеда под руководством Вашингтонского университета и нескольких частных компаний. Власти города узнали о таких планах в последний момент и предотвратили проведение рискованного эксперимента. Ученые собирались выпустить в атмосферу микрочастицы, которые бы усилили свечение облаков и их отражательную способность.
Теперь же издание Politico опубликовало данные о том, что несостоявшийся эксперимент в Калифорнии должен был только подготовить почву для более масштабного необъявленного проекта. Он должен был охватить территорию площадью 10 тысяч км², что сопоставимо с территорией Пуэрто-Рико. Закрыть Солнце предлагалось либо у побережья Северной Америки, Чили или юго-центральной части Африки.
“В таких масштабах существенные изменения в облаках будут легко обнаружены из космоса”, - говорится в отчете, который получило издание.
Также сообщается, что Вашингтонский университет и его партнеры – частная геоинженерная фирма SilverLining и некоммерческая организация SRI International, не были до конца уверены в успехе своего проекта.
“Аламеда была лишь ступенькой к чему-то гораздо более масштабному, и никакого взаимодействия с местными сообществами не было. Это серьезная ошибка”, - заявила изданию профессор экологии Калифорнийского университета в Санта-Крузе Сикина Джинна.
В самом же Вашингтонском университете заявили, что не планировали изменять климат или погоду, а также не планировали “проведения крупномасштабных исследований”.
Большая же часть научного сообщества сомневается в том, что затемнение солнечных лучей может помочь снизить температуру на Земле. Геоинженерный подход может стать лишь временным решением, но только в том случае, если удастся предусмотреть все риски.
“Когда ученые сталкиваются с политическими нападками и резким сокращением финансирования, нам нужно дополнить быстрый энергетический переход более широким спектром потенциальных климатических решений”, - говорит криптовалютный миллиардер Крис Ларсен, сделавший пожертвование на программу Вашингтонского университета.
Но несмотря на миллиарды долларов от таких известных спонсоров, как соучредитель Intel, политическое и общественное недовольство тормозит геоинженерные проекты.
Напомним, попытки спасти Землю от закипания могут обернуться новой катастрофой. Исследователи предупредили, что геоинженерия не решит проблему изменения климата, а создаст больше проблем, чем мы считали ранее.