Приватна компанія хотіла закрити від Сонця 10 тисяч км²: про це дізналися випадково

Протягом останніх років учені намагаються знайти способи уповільнення глобального потепління. Розглядаються навіть найрадикальніші методи, серед яких зменшення сонячного світла.

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Концепція затінення Сонця відома, як сонячна геоінженерія, яка з самого початку викликала чимало суперечок. Критики цієї ідеї кажуть, що люди поки що надто мало знають про ризики таких експериментів, включно з як екологічними, так і соціальними наслідками втручання в клімат планети, пише Futurism.

Прихильники цієї ідеї посилаються на те, що зміни клімату зайшли вже занадто далеко, тому необхідно розглядати найрадикальніші заходи порятунку планети.

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Один із таких експериментів збиралися провести торік у каліфорнійському місті Аламеда під керівництвом Вашингтонського університету та кількох приватних компаній. Влада міста дізналася про такі плани в останній момент і запобігла проведенню ризикованого експерименту. Вчені збиралися випустити в атмосферу мікрочастинки, які б посилили світіння хмар та їхню відбивну здатність.

Тепер же видання Politico опублікувало дані про те, що експеримент у Каліфорнії, який не відбувся, мав тільки підготувати ґрунт для масштабнішого неоголошеного проєкту. Він мав охопити територію площею 10 тисяч км², що можна порівняти з територією Пуерто-Ріко. Закрити Сонце пропонувалося або біля узбережжя Північної Америки, Чилі або південно-центральної частини Африки.

"У таких масштабах істотні зміни в хмарах будуть легко виявлені з космосу", — йдеться у звіті, який отримало видання.

Також повідомляється, що Вашингтонський університет і його партнери — приватна геоінженерна фірма SilverLining і некомерційна організація SRI International — не були до кінця впевнені в успіху свого проєкту.

"Аламеда була лише сходинкою до чогось набагато масштабнішого, і жодної взаємодії з місцевими спільнотами не було. Це серйозна помилка", — заявила виданню професор екології Каліфорнійського університету в Санта-Крузі Сікіна Джинна.

У самому ж Вашингтонському університеті заявили, що не планували змінювати клімат або погоду, а також не планували "проведення великомасштабних досліджень".

Більша ж частина наукової спільноти сумнівається в тому, що затемнення сонячних променів може допомогти знизити температуру на Землі. Геоінженерний підхід може стати лише тимчасовим рішенням, але тільки в тому разі, якщо вдасться передбачити всі ризики.

"Коли вчені стикаються з політичними нападками і різким скороченням фінансування, нам потрібно доповнити швидкий енергетичний перехід ширшим спектром потенційних кліматичних рішень", — каже криптовалютний мільярдер Кріс Ларсен, що зробив пожертвування на програму Вашингтонського університету.

Але попри мільярди доларів від таких відомих спонсорів, як співзасновник Intel, політичне та суспільне невдоволення гальмує геоінженерні проєкти.

Нагадаємо, спроби врятувати Землю від закипання можуть обернутися новою катастрофою. Дослідники попередили, що геоінженерія не вирішить проблему зміни клімату, а створить більше проблем, ніж ми вважали раніше.