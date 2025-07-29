Сокровищница древних акул: в самой длинной пещерной системе мира найден очень редкий череп

Палеонтологи обнаружили неизвестный ранее вид древних акул в Национальном парке Мамонтова пещера в США. Необычным стало то, что команде удалось обнаружить частичный череп акул – настоящая находка, учитывая, что тела акул в основном состоят из хрящей.

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Мамонтова пещера находится в сотнях километров от океана, однако сотни миллионов лет назад эта территория была покрыта теплым и неглубоким морем, соединявшим то, что позже стало частью Северной Америки, Европой и Северной Африкой. Это место также считается самой длинной пещерной системой в мире и настоящей сокровищницей древних видов, пишет IFLScience.

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Новый вид древней акулы

В новом исследовании ученые открыли совершенно новый вид древней акулы возрастом около 340 миллионов лет. Новый вид получил название Macadens olsoni в честь Рикарда Олсона, ученого, сыгравшего значительную роль в документировании обилия окаменелостей акул в Мамонтовой пещере, и достигал всего около 30 сантиметров в длину.

Окаменелости были обнаружены в формации Сент-Женевьев – огромном известняковом массиве возрастом от 340 до 335 миллионов лет. Предполагается, что сотни миллионов лет назад этот морской путь кишел жизнью, включая причудливых моллюсков и червей, на которых охотились Macadens olsoni. Предполагается, что новый вид использовал изогнутый набор зубов, известный как "зубной венец", который особенно хорошо приспособлен для дробления добычи.

По словам суперинтенданта парка Барклая Тримбла, открытие является дополнением к нашему пониманию древней морской жизни, а также подчеркивает важность сохранения и изучения естественной истории планеты.

Исследователи, сделавшие открытие, также выявили морфологическое сходство между M. olsoni и другим видом древней акулы, ранее классифицированным как Helodus coxanus. Однако это сравнение привело ученых к выводу, что акула, известная как H. coxanus, возможно, на самом деле не принадлежит к роду Helodus. Вместо этого они предлагают отнести ее к совершенно новому роду: Rotuladens.

Сокровищница древних акул

Новый вид – лишь один из целой сокровищницы древних акул, обнаруженных в самой длинной в мире пещерной системе в рамках продолжающегося исследования. Отметим, что работа ученых направлена на поиск окаменелостей в национальных парках, оценку их значимости и определение способов управления ими, а также сохранения.

Среди множества акул, обнаруженных в глубинах пещеры, есть и другой вид возрастом 340 миллионов лет, называемый акулой-ногтем Макгинниса (Clavusodens mcginnisi). Благодаря своему крошечному размеру, но мощному укусу представители этого таксономического семейства получили прозвище "акулы-бурундуки".

Не менее удивительным стало и другое открытие: ученым удалось обнаружить частичные останки древнего черепа акулы. Отметим, что это особенно редкая находка, учитывая, что скелеты акул состоят их хрящей, которые, увы, не сохраняются также хорошо как кости.

Ранее Фокус писал о том, что акулы и скаты сотни миллионов лет идут против системы: нашли иной способ определять пол.