Скарбниця стародавніх акул: у найдовшій печерній системі світу знайдено дуже рідкісний череп

Палеонтологи виявили невідомий раніше вид стародавніх акул у Національному парку Мамонтова печера в США. Незвичайним стало те, що команді вдалося виявити частковий череп акул — справжня знахідка, з огляду на те, що тіла акул здебільшого складаються з хрящів.

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Мамонтова печера розташована за сотні кілометрів від океану, проте сотні мільйонів років тому ця територія була вкрита теплим і неглибоким морем, що з'єднувало те, що пізніше стало частиною Північної Америки, Європою та Північною Африкою. Це місце також вважається найдовшою печерною системою у світі та справжньою скарбницею стародавніх видів, пише IFLScience.

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Новий вид стародавньої акули

У новому дослідженні вчені відкрили абсолютно новий вид стародавньої акули віком близько 340 мільйонів років. Новий вид отримав назву Macadens olsoni на честь Рікарда Олсона, вченого, який відіграв значну роль у документуванні великої кількості скам'янілостей акул у Мамонтовій печері, і досягав лише близько 30 сантиметрів у довжину.

Скам'янілості були виявлені у формації Сент-Женев'єв — величезному вапняковому масиві віком від 340 до 335 мільйонів років. Передбачається, що сотні мільйонів років тому цей морський шлях кишів життям, включно з химерними молюсками й черв'яками, на яких полювали Macadens olsoni. Передбачається, що новий вид використовував вигнутий набір зубів, відомий як "зубний вінець", який особливо добре пристосований для дроблення здобичі.

За словами суперінтенданта парку Барклая Трімбла, відкриття є доповненням до нашого розуміння стародавнього морського життя, а також підкреслює важливість збереження і вивчення природної історії планети.

Дослідники, які зробили відкриття, також виявили морфологічну схожість між M. olsoni та іншим видом стародавньої акули, раніше класифікованим як Helodus coxanus. Однак це порівняння привело вчених до висновку, що акула, відома як H. coxanus, можливо, насправді не належить до роду Helodus. Натомість вони пропонують віднести її до абсолютно нового роду: Rotuladens.

Скарбниця стародавніх акул

Новий вид — лише один із цілої скарбниці стародавніх акул, виявлених у найдовшій у світі печерній системі в рамках дослідження, що триває. Зазначимо, що робота вчених спрямована на пошук скам'янілостей у національних парках, оцінку їхньої значущості та визначення способів управління ними, а також збереження.

Серед безлічі акул, виявлених у глибинах печери, є й інший вид віком 340 мільйонів років, званий акулою-нігтем Макгінніса (Clavusodens mcginnisi). Завдяки своєму крихітному розміру, але потужному укусу представники цього таксономічного сімейства отримали прізвисько "акули-бурундуки".

Не менш дивовижним стало й інше відкриття: вченим вдалося виявити часткові останки стародавнього черепа акули. Зазначимо, що це особливо рідкісна знахідка, враховуючи, що скелети акул складаються з хрящів, які, на жаль, не зберігаються так само добре, як кістки.

Раніше Фокус писав про те, що акули і скати сотні мільйонів років йдуть проти системи: знайшли інший спосіб визначати стать.