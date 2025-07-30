Похоже мы живем в гигантской пустоте: на это указывает "звук" ранней Вселенной

Астрономы предлагают очередное решение одной из главных загадок Вселенной: значение скорости расширения космоса в ранние эпохи Вселенной и в современной ее истории различаются. Ученые считают, что это можно объяснить тем, что наша галактика Млечный Путь находится в гигантской пустоте.

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В космосе кроме галактик, состоящих из звезд и планет, находятся также огромные участки космоса, известные как войды или космические пустоты. Они не совсем пустые, а наполнены материей с более низкой плотностью, чем в остальной Вселенной. Продолжается, что внутри таких пустот могут даже существовать галактики. Исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, показывает, что мы похоже живем внутри такой гигантской пустоты, где плотность материи на 20% ниже, чем в среднем по космосу. Данное исследование решает одну из проблем астрономии, известную как проблема Хаббла, пишет Phys.

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Как известно, Вселенная постоянно расширяется, и скорость ее расширения называется постоянной Хаббла. Но измерения скорости расширения в современной локальной Вселенной показывают, что космос расширяется примерно на 10% быстрее, чем это происходило в ранней Вселенной. Отсюда и возникала проблема Хаббла, ведь такую разницу сложно объяснить.

О скорости расширения Вселенной в самом начале ее истории астрономы могут судить благодаря реликтовому излучению – остаточному свету Большого взрыва. В космосе также существуют барионные акустические колебания (БАК), которые представляют собой следы акустических волн, которые распространялись в ранней Вселенной, когда она была очень горячей и плотной. Эти волны оставили свой отпечаток в распределении материи, который можно наблюдать в современном распределении галактик. БАК служат своеобразной "космической линейкой", позволяющей измерять скорость расширение Вселенной.

Млечный Путь. Мы похоже живем внутри гигантской пустоты, где плотность материи на 20% ниже, чем в среднем по космосу Фото: ESO/S. Brunier

Акустические волны в ранней Вселенной создали области низкой и высокой плотности материи. Следы этих волн можно обнаружить в реликтовом излучении. Измеряя с помощью БАК как галактики группируются на разных расстояниях можно получить представление об истории расширения космоса.

Авторы исследования уже ранее предполагали, что проблема Хаббла может быть связана с тем, что Млечный Путь находится внутри огромной пустоты. Это объясняется тем, что материя с низкой плотностью притягивается с помощью гравитации к более плотной материи снаружи войда. Таким образом поток выходящей из пустоты материи создает впечатление, что локальная Вселенная расширяется примерно на 10% быстрее, чем ожидалось.

Теперь же ученые, используя измерения БАК, создали моделирование, которое показало, что Млечный Путь похоже находится внутри гигантской пустоты, где плотность материи на 20% ниже плотности материи в среднем по космосу. В итоге скорость расширения Вселенной сейчас согласуется с данными, полученными с помощью реликтового излучения, то есть по сути проблема Хаббла решена.

Ученые считают, что наша галактика находится близко к центру огромной пустоты. При этом количество галактик, которое находится вокруг нас соответствует как наблюдениям, так и измерениям барионных акустических колебаний, то есть "звуку" ранней Вселенной.

Как уже писал Фокус, телескоп Уэбб впервые обнаружил самые жестокие события во Вселенной. Впервые астрономы с помощью космического телескопа Уэбб получили данные о том, как черные дыры уничтожают звезды перед их поглощением. Эти события приливного разрушения не похожи на то, что астрономы видели раньше.