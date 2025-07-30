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Технологии и наука

Такого еще не видели: телескоп Уэбб впервые обнаружил самые жестокие события во Вселенной

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Иллюстрация того, как черная дыра разрывает на части звезду. Рядом показан телескоп Уэбб, который впервые наблюдал эти события | Фото: space.com

Впервые астрономы с помощью космического телескопа Уэбб получили данные о том, как черные дыры уничтожают звезды перед их поглощением. Эти события приливного разрушения не похожи на то, что астрономы видели раньше.

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Астрономы впервые увидели с помощью космического телескопа Уэбб самые жестокие события во Вселенной, когда черные дыры разрывают на части звезды и поглощает их. Космический телескоп обнаружил, что черные дыры, которые убивают звезды, терпеливо ждут в пыльных галактиках, пока приблизятся их жертвы. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

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С помощью космического телескопа Уэбб астрономы провели исследование нескольких событий приливного разрушения в окутанных пылью галактиках. События приливного разрушения происходят, когда сверхмассивная черная дыра в центре галактики притягивает к себе с помощью гравитации пролетающую мимо звезду, а после этого разрывает ее на части перед поглощением. Эти события сопровождаются мощным выбросом энергии и излучения.

Исследование показывает, что подобные разрушительные события могут быть обычным явлением в галактиках, окутанных плотными облаками пыли. По словам ученых, они впервые наблюдали события приливного разрушения с помощью телескопа Уэбб и они не похожи на то, что когда-либо видели раньше.

Как черные дыры уничтожают звезды?

Событие приливного разрушения начинается, когда звезда приближается к сверхмассивной черной дыре, масса которой может быть в миллионы и миллиарды раз больше массы Солнца. Обладая огромной гравитацией, черная дыра притягивает к себе обреченную звезду. В итоге результате звезда растягивается и превращается в нечто похожее на спагетти. Часть звездного материала не попадает в черную дыру, а образует вокруг нее диск из плазмы. Из него вещество попадает со временем в черную дыру. При этом диск начинает ярко светится.

Тем временем большая часть звездного вещества направляется к полюсам черной дыры, где оно ускоряется до скорости, близкой к скорости света, и выбрасывается в виде высокоэнергетических струй. Эти струи также выпускают электромагнитное излучение, а потому очень яркие.

События приливного разрушения очень сложно наблюдать в галактиках, окутанных плотными облаками из пыли. Но инфракрасный свет проходит сквозь пыль и телескоп Уэбб может его видеть.

В четырех пыльных галактиках астрономы с помощью мощного телескопа обнаружили как черные дыры уничтожают звезды.

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Черная дыра уничтожает звезду. Иллюстрация
Фото: space.com

Черные дыры терпеливо ждут своих жертв перед тем, как их уничтожить

То, что астрономам удалось подтвердить факт уничтожения черными дырами звезд в пыльных галактиках, было только первым шагом в исследовании. После этого ученые решили определить, постоянно ли черные дыры потихоньку поглощают окружающий газ и являются активными, или же ожидают момента, когда можно будет разорвать звезды на части и являются спящими.

Астрономы обнаружили ключевые различия между материей в этих галактиках и в галактиках, где сверхмассивная черная дыра постоянно питается окружающим веществом. В галактиках с активными черными дырами обычно находятся газовые облака возле черных дыр. Но у всех четырех пыльных галактик, этого не было обнаружено.

Сверхмассивные черные дыры в этих окутанных пылью галактиках находились в состоянии покоя, пока в их зоне гравитационного влияния не оказались обреченные звезды.

Новые данные помогают лучше понять сколько звездного вещества поглощают и выбрасывают сверхмассивные черные дыры. Также полученные данные помогут раскрыть некоторые фундаментальные свойства сверхмассивных черных дыр, такие как скорость их вращения и их масса.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили представителя неуловимого класса черных дыр. Новый объект может помочь разобраться с загадкой эволюции черных дыр.

Также Фокус писал о том, что секретный самолет США X-37B возвращается в космос с новыми технологиями.