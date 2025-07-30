Такого ще не бачили: телескоп Вебб уперше виявив найжорстокіші події у Всесвіті

Уперше астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб отримали дані про те, як чорні діри знищують зірки перед їхнім поглинанням. Ці події приливного руйнування не схожі на те, що астрономи бачили раніше.

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Астрономи вперше побачили за допомогою космічного телескопа Вебб найжорстокіші події у Всесвіті, коли чорні діри розривають на частини зірки і поглинають їх. Космічний телескоп виявив, що чорні діри, які вбивають зірки, терпляче чекають у запорошених галактиках, поки наблизяться їхні жертви. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

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За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи провели дослідження кількох подій приливного руйнування в оповитих пилом галактиках. Події приливного руйнування відбуваються, коли надмасивна чорна діра в центрі галактики притягує до себе за допомогою гравітації зірку, що пролітає повз, а після цього розриває її на частини перед поглинанням. Ці події супроводжуються потужним викидом енергії та випромінювання.

Дослідження показує, що подібні руйнівні події можуть бути звичайним явищем у галактиках, оповитих щільними хмарами пилу. За словами вчених, вони вперше спостерігали події приливного руйнування за допомогою телескопа Вебб і вони не схожі на те, що коли-небудь бачили раніше.

Як чорні діри знищують зірки?

Подія приливного руйнування починається, коли зірка наближається до надмасивної чорної діри, маса якої може бути в мільйони і мільярди разів більшою за масу Сонця. Володіючи величезною гравітацією, чорна діра притягує до себе приречену зірку. У підсумку в результаті зірка розтягується і перетворюється на щось схоже на спагеті. Частина зоряного матеріалу не потрапляє в чорну діру, а утворює навколо неї диск із плазми. З нього речовина потрапляє з часом у чорну діру. При цьому диск починає яскраво світиться.

Тим часом більша частина зоряної речовини прямує до полюсів чорної діри, де вона прискорюється до швидкості, близької до швидкості світла, і викидається у вигляді високоенергетичних струменів. Ці струмені також випускають електромагнітне випромінювання, а тому дуже яскраві.

Події приливного руйнування дуже складно спостерігати в галактиках, оповитих щільними хмарами з пилу. Але інфрачервоне світло проходить крізь пил і телескоп Вебб може його бачити.

У чотирьох запорошених галактиках астрономи за допомогою потужного телескопа виявили як чорні діри знищують зірки.

Чорна діра знищує зірку. Ілюстрація Фото: space.com

Чорні діри терпляче чекають своїх жертв перед тим, як їх знищити

Те, що астрономам вдалося підтвердити факт знищення чорними дірами зірок у запорошених галактиках, було лише першим кроком у дослідженні. Після цього вчені вирішили визначити, чи постійно чорні діри потихеньку поглинають навколишній газ і є активними, чи очікують моменту, коли можна буде розірвати зорі на частини, та чи є сплячими.

Астрономи виявили ключові відмінності між матерією в цих галактиках і в галактиках, де надмасивна чорна діра постійно живиться навколишньою речовиною. У галактиках з активними чорними дірами зазвичай знаходяться газові хмари біля чорних дір. Але у всіх чотирьох запорошених галактик, цього не було виявлено.

Надмасивні чорні діри в цих оповитих пилом галактиках перебували в стані спокою, поки в їхній зоні гравітаційного впливу не опинилися приречені зірки.

Нові дані допомагають краще зрозуміти скільки зоряної речовини поглинають і викидають надмасивні чорні діри. Також отримані дані допоможуть розкрити деякі фундаментальні властивості надмасивних чорних дір, як-от швидкість їхнього обертання та їхня маса.

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