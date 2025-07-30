Риск развода и недобросовестность: способ приготовления яиц может многое рассказать о человеке

У каждого свои предпочтения в отношении того, как готовить яйца. Теперь британские ученые пришли к выводу, что способ приготовления этого продукта на самом деле может многое рассказать о вкусах человека и его личности.

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Исследование было проведено по заказу Британского совета производителей яиц и показало, что любимый способ приготовления яиц на самом деле может многое рассказать о человеке. И это плохие новости для любителей вареных яиц: данные указывают, что люди с такими предпочтениями менее добросовестны и демонстрируют более высокий риск разводов, пишет Daily Mail.

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О чем расскажут предпочтения в приготовлении яиц

В исследовании британских ученых приняли участие более 1000 взрослых жителей Великобритании. Они прошли подробный опрос о своем образе жизни, семейной жизни и любимом способе приготовления яиц.

Результаты показали, что бездетные взрослые, как правило, предпочитают более неспешный завтрак – например, яичницу-болтунью, в то время как взрослые, у кого четверо или более детей, предпочитают быстро приготовленную яичницу. Выбор яиц может быть даже связан с вашей профессией: рабочие, подсобные рабочие и безработные обычно выбирают жареные яйца.

Отметим, что в ходе исследования ученые использовали математический метод, известный как обобщенная линейная регрессионная модель. Таким образом ученые смогли использовать результаты своего опроса для прогнозирования черт характера и образа жизни на основе выбора яиц.

Что же говорит о вас ваш любимый вид яиц?

Яйцо-пашот

Результаты указывают на то, что яйца-пашот, как правило, являются любимым выбором отцов с двумя детьми. При этом любители этого способа приготовления яиц, как правило, сами происходят из небольших семей, где не больше двух детей.

Любопытно, что этот способ приготовления становится любимым у большего количества людей лишь с возрастом. Ученые также отмечают, что большинство людей, предпочитающих яйца-пашот являются общительными экстравертами, склонными носить яркую одежду и слушать бодрую музыку.

Еще один факт о любителях такого способа приготовления яиц: они счастливее большинства людей на планете.

Любтели яиц-ашот более общительные экстраверты Фото: Getty Images

Вареные яйца

Сторонники этого способа приготовления яиц были более склонны к неорганизованности, беспечности и импульсивности. Эта группа также показала более низкие результаты добросовестности. Простыми словами, любители вареных яиц менее склонны к ответственности, организованности, трудолюбию и целеустремленности.

Люди из этой категории также подвергаются более высокому риску развода. К слову, они также чаще оказывались женщинами.

Яичница

Любителями яичницы оказались в основном мужчины, работающие квалифицированными специалистами. Они также, как правило, из больших семей, с несколькими братьями и сестрами и как минимум четырьмя детьми. В отличие от тех, кто любит яйца вареными, любители яичницы — свободолюбивые люди.

Любопытно, что любители глазуньи оказались более открытыми новому опыту, креативны, любопытны и обладали воображением. У них также наблюдалась способность лучше вспоминать утренние сны. Кроме того, те, кто предпочитает яичницу, лучше осведомлены о сексе, имеют более широкий спектр сексуального опыта и более сильное половое влечение, чем в среднем.

Яичницу в основном выбирают мужчины Фото: Getty

Яичница-болтунья

Такой способ приготовления оказался любимым выбором обеспеченных молодых специалистов. Эта группа также часто занимала руководящую должность, возрастом от 29 до 30 лет и являлась владельцем дома.

С психологической точки зрения, любители яичницы-болтуньи, как правило, имеют более низкий уровень невротизма. Простыми словами, люди из этой категории реже испытывают гнев, грусть и тревогу. Однако они также были более сдержаны и менее открыты для общения с другими людьми.

Омлет

Люди, которым нравятся омлеты, оказались более надежными, организованными и самодисциплинированными. Они также имели более опрятные дома, демонстрировали более высокую продолжительность жизни и низкий уровень разводов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые наконец-то выяснили, что появилось первым: курица или яйцо.