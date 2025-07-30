Ризик розлучення і недобросовісність: спосіб приготування яєць може багато розповісти про людину

У кожного свої уподобання щодо того, як готувати яйця. Тепер британські вчені дійшли висновку, що спосіб приготування цього продукту насправді може багато чого розповісти про смаки людини та її особистість.

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Дослідження було проведено на замовлення Британської ради виробників яєць і показало, що улюблений спосіб приготування яєць насправді може багато чого розповісти про людину. І це погані новини для любителів варених яєць: дані вказують, що люди з такими вподобаннями менш сумлінні й демонструють вищий ризик розлучень, пише Daily Mail.

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Про що розкажуть уподобання в приготуванні яєць

У дослідженні британських учених взяли участь понад 1000 дорослих жителів Великої Британії. Вони пройшли детальне опитування про свій спосіб життя, сімейне життя та улюблений спосіб приготування яєць.

Результати показали, що бездітні дорослі, як правило, віддають перевагу неквапливому сніданку — наприклад, яєчні-бовтунці, тоді як дорослі, у кого четверо або більше дітей, віддають перевагу швидко приготованій яєчні. Вибір яєць може бути навіть пов'язаний з вашою професією: робітники, підсобні робітники та безробітні зазвичай вибирають смажені яйця.

Зазначимо, що під час дослідження вчені використовували математичний метод, відомий як узагальнена лінійна регресійна модель. Таким чином вчені змогли використати результати свого опитування для прогнозування рис характеру і способу життя на основі вибору яєць.

Що ж говорить про вас ваш улюблений вид яєць?

Яйце-пашот

Результати вказують на те, що яйця-пашот, як правило, є улюбленим вибором батьків із двома дітьми. При цьому любителі цього способу приготування яєць, як правило, самі походять із невеликих родин, де не більше двох дітей.

Цікаво, що цей спосіб приготування стає улюбленим у більшої кількості людей лише з віком. Вчені також зазначають, що більшість людей, які віддають перевагу яйцям-пашот, є товариськими екстравертами, схильними носити яскравий одяг і слухати бадьору музику.

Ще один факт про любителів такого способу приготування яєць: вони щасливіші за більшість людей на планеті.

Любителі яєць-ашот більш товариські екстраверти Фото: Getty Images

Варені яйця

Прихильники цього способу приготування яєць були більш схильні до неорганізованості, безпечності та імпульсивності. Ця група також показала нижчі результати сумлінності. Простими словами, любителі варених яєць менш схильні до відповідальності, організованості, працьовитості та цілеспрямованості.

Люди з цієї категорії також піддаються вищому ризику розлучення. До слова, вони також частіше виявлялися жінками.

Яєчня

Любителями яєчні виявилися здебільшого чоловіки, які працюють кваліфікованими фахівцями. Вони також, як правило, з великих родин, з кількома братами та сестрами та щонайменше чотирма дітьми. На відміну від тих, хто любить яйця вареними, любителі яєчні — волелюбні люди.

Цікаво, що любителі яєчні виявилися відкритішими до нового досвіду, креативнішими, допитливішими й мали уяву. У них також спостерігалася здатність краще згадувати ранкові сни. Крім того, ті, хто віддає перевагу яєчні, краще обізнані про секс, мають ширший спектр сексуального досвіду і сильніший статевий потяг, ніж у середньому.

Яєчню здебільшого обирають чоловіки Фото: Getty

Яєчня-бовтанки

Такий спосіб приготування виявився улюбленим вибором забезпечених молодих фахівців. Ця група також часто обіймала керівну посаду, віком від 29 до 30 років і була власником будинку.

З психологічного погляду, любителі яєчні-бовтанки, як правило, мають нижчий рівень невротизму. Простими словами, люди з цієї категорії рідше відчувають гнів, смуток і тривогу. Однак вони також були більш стримані та менш відкриті для спілкування з іншими людьми.

Омлет

Люди, яким подобаються омлети, виявилися більш надійними, організованими та самодисциплінованими. Вони також мали охайніші домівки, демонстрували вищу тривалість життя та нижчий рівень розлучень.

Раніше Фокус писав про те, що вчені нарешті з'ясували, що з'явилося першим: курка чи яйце.