Наше родное сверхскопление галактик разрывает на части особенная сила: что происходит (фото)

В самых больших масштабах галактики образуют сверхскопления размером в сотни миллионов и миллиарды световых лет. Но на самом деле это не цельные структуры и наше родное сверхскопление галактик разрушается под действием таинственной силы.

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Группы и скопления галактик собираются в еще более крупные структуры: сверхскопления. Наша галактика Млечный Путь является частью Местной группы галактик, расположенной на окраине скопления Девы, которое, в свою очередь, является частью еще более крупной структуры, известной сверхскопление Ланиакея. К сожалению, Ланиакея, как и все сверхскопления во Вселенной, — это лишь призрачная, кажущаяся структура. Темная энергия, таинственная сила, ускоряющая расширение Вселенной, уже разрывает наше сверхскопление на части, пишет Big Think.

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Как и сотни миллиардов других планет в нашей галактике, Земля вращается вокруг нашей родной звезды, Солнца. Как и сотни миллиардов звездных систем, Солнечная система вращается вокруг центра галактики. Как и большинство галактик во Вселенной, Млечный Путь объединен в группу галактик. И, как большинство групп и скоплений галактик, Местная группа является частью сверхскопления Ланиакея диаметром примерно 520 млн световых лет, куда входит более 100 000 галактик. К сожалению, из-за присутствия темной энергии во Вселенной эти сверхскопления, включая наше собственное, представляют собой лишь кажущиеся структуры. На самом деле это всего лишь фантомы, растворяющиеся на наших глазах.

Вселенная возникла около 13,8 миллиарда лет назад. Она была заполнена материей, антиматерией, излучением и всеми частицами, и полями, известными нам сегодня. Но с первых моментов своей жизни Вселенная не была полностью однородной. Существовали области, где было чуть больше или чуть меньше материи и энергии, чем в среднем.

Cверхскопление Ланиакея включает в себя Млечный Путь, нашу Местную группу галактик, скопление Девы, а также несоколько других групп и скоплений Фото: Big Think

В каждой из этих областей развернулась космическая гонка между двумя конкурирующими явлениями:

расширением Вселенной, которое раздвигает всю материю и энергию;

и гравитацией, которая стягивает все формы энергии вместе, заставляя материю сжиматься и скапливаться.

Вселенная наполнена обычной материей и темной материей, но их количества недостаточно, чтобы вызвать сжатие всей Вселенной. Примерно через 200 млн лет после Большого взрыва появились звезды. В течение следующих нескольких сотен миллионов лет сформировались первые галактики. Через несколько миллиардов лет галактики начали притягиваться друг к другу гравитацией и образовались первые скопления галактик во Вселенной. В них содержится до тысяч галактик размером с Млечный Путь.

Позже наиболее впечатляющие скопления материи начали притягиваться друг к другу, в результате чего группы и скопления галактик сформировали еще более крупные структуры: сверхскопления галактик.

Огромное скопление галактик MACS J1149.5+223, свету которого потребовалось более 5 миллиардов лет, чтобы дойти до нас, является одной из крупнейших структур во Вселенной Фото: NASA

Сверхскопления представляют собой скопления:

отдельных, изолированных галактик;

групп галактик;

крупных скоплений галактик.

Они соединены мощными космическими нитями, пронизывающими космическую паутину. Их гравитация притягивает эти компоненты к общему центру масс, где эти крупные структуры простираются на сотни миллионов световых лет и содержат более 100 000 галактик каждая.

Если бы во Вселенной были только темная материя, обычная материя и излучение, совокупное гравитационное воздействие этих компонентов боролось бы с расширением Вселенной. Со временем сверхскопления галактик притянулись бы друг к другу, создав единую, гигантскую, связанную космическую структуру невиданных масштабов.

Млечный Путь Фото: NASA/JPL

Огромное скопление материи, известное ка сверхскопление галактик Ланиакея включает в себя несколько огромных скоплений галактик. Но есть проблема с нашим и другими сверхскоплениями: это не реальные, связанные структуры, а лишь кажущиеся структуры, которые в настоящее время находятся в процессе полного распада.

Во Вселенной существует таинственная форма энергии, известная как темная энергия. Она ускоряет расширение Вселенной, а это значит, что галактики отдаляются друг от друга.

Если бы не было темной энергии, сверхскопление Ланиакея, безусловно, была бы реальным. Со временем галактики и скопления притягивались бы друг к другу, что привело бы к образованию огромного скопления, подобного которому Вселенная никогда не видела. К сожалению, темная энергия стала доминирующей во Вселенной примерно 6 миллиардов лет назад, и различные компоненты сверхскопления Ланиакея уже сейчас с ускорением отдаляются друг от друга. Каждый компонент Ланиакеи, включая каждую группы и скопления галактик, не связан гравитацией ни с одним другим.

Все сверхскопления не только гравитационно не связаны друг с другом, но и сами не являются гравитационно связанными структурами. Отдельные группы и скопления внутри сверхскопления не связаны, а это означает, что с течением времени каждая структура в конечном итоге распадется.

Через миллиарды лет отдельные компоненты сверхскопления Ланиакея будут разорваны на части расширением Вселенной и навсегда останутся дрейфовать как одинокие острова в космическом океане.

Как уже писал Фокус, астрономы показали, как редчайшая черная дыра во Вселенной поглощает звезду. Ученые считают, что им удалось обнаружить представителя самого редкого типа черных дыр во Вселенной: черную дыру промежуточной массы.