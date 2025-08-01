Важное открытие: астрономы показали, как редчайшая черная дыра во Вселенной поглощает звезду

Ученые считают, что им удалось обнаружить представителя самого редкого типа черных дыр во Вселенной: черную дыру промежуточной массы. Это удалось сделать благодаря тому, что эта черная дыра разрывает звезду на части и поглощает ее.

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Черные дыры промежуточной массы считаются недостающим звеном в эволюции черных дыр, но их чрезвычайно сложно обнаружить. Новое исследование, опубликованное в The Astrophysical Journal, предполагает, что одну из таких черных дыр удалось обнаружить на окраине галактики на расстоянии более чем в 450 млн световых лет от Земли. Обнаружить черную дыру промежуточной массы удалось с помощью события приливного разрушения, когда черная дыра разрывает на части звезду и поглощает ее. Астрономы создали потрясающую анимацию, которая показывает, как это может выглядеть, пишет Live Science.

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Черные дыры звездной массы могут иметь массу в десятки раз, превышающие массу Солнца. Сверхмассивные черные дыры, которые находятся в центрах галактик, могут иметь массу, которая в миллиарды раз больше массы Солнца. Но самыми редкими являются черные дыры промежуточной массы, масса которых варьируется от 100 до 100 000 масс Солнца. Об этих черных дырах мало что известно, ведь из очень сложно обнаружить.

Самым лучшим способом обнаружения черных дыры промежуточной массы, является наблюдения за ними, когда пожиратели материи поглощают звезды. Таким образом было обнаружено уже около 300 кандидатов на звание черная дыра промежуточной массы. Еще один кандидат был обнаружен в более чем в 450 млн световых лет от Земли на окраине галактики NGC 6099. Эта предполагаемая черная дыра промежуточной массы получила обозначение HLX-1.

Черная дыра HLX-1 находится на окраине галактики NGC 6099, на расстоянии более 450 миллионов световых лет от Земли Фото: NASA

Ученые смогли обнаружить яркую вспышку излучения, возникающую во время события приливного разрушения, когда черная дыра разрывает звезду на части и поглощает ее. С помощью компьютерного моделирования астрономы создали анимацию, которая показывает, как происходит этот процесс.

Но, как и в случае со многими другими кандидатами в черные дыры промежуточной массы, астрономы не на 100% уверены, что HLX-1 действительно принадлежит к редчайшему типу черных дыр во Вселенной.

Черные дыры промежуточной массы имеют большое значение для астрономов, ведь они могут помочь разобраться с эволюцией черных дыр. По словам ученых, черные дыры промежуточной массы представляют собой недостающее звено эволюции между черными дырами звездной массы и сверхмассивными черными дырами.

Одна из теорий, объясняющая происхождение черных дыр промежуточной массы, гласит, что они могут начать свое существование как крупные черные дыры звездной массы и в конечном итоге превратиться в сверхмассивные черные дыры за миллиарды лет. Для этого они могут провести большую часть своей жизни на окраинах галактик, как и HLX-1, прежде чем будут выброшены в межгалактическое пространство.

Как уже писал Фокус, возле Солнца можно перехватить потенциальный корабль инопланетян. Межзвездный объект 3I/ATLAS сможет изучить космический аппарат NASA, исследующий Юпитер, считает ученый из Гарварда Ави Леб. В то же время он считает, что это может быть искусственно созданный внеземной цивилизацией объект.

Также Фокус писал о том, что предположение Альберта Эйнштейна относительно двойственной природы света оказалось неверным. Это доказал новый эксперимент квантовых физиков.