Важливе відкриття: астрономи показали, як рідкісна чорна діра у Всесвіті поглинає зірку

Учені вважають, що їм вдалося виявити представника найрідкіснішого типу чорних дір у Всесвіті: чорну діру проміжної маси. Це вдалося зробити завдяки тому, що ця чорна діра розриває зірку на частини та поглинає її.

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Чорні діри проміжної маси вважаються відсутньою ланкою в еволюції чорних дір, але їх надзвичайно складно виявити. Нове дослідження, опубліковане в The Astrophysical Journal, припускає, що одну з таких чорних дір вдалося виявити на околиці галактики на відстані більш ніж 450 млн світлових років від Землі. Виявити чорну діру проміжної маси вдалося за допомогою події приливного руйнування, коли чорна діра розриває на частини зірку і поглинає її. Астрономи створили приголомшливу анімацію, яка показує, як це може виглядати, пише Live Science.

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Чорні діри зоряної маси можуть мати масу в десятки разів більшу за масу Сонця. Надмасивні чорні діри, які знаходяться в центрах галактик, можуть мати масу, що в мільярди разів більша за масу Сонця. Але найрідкіснішими є чорні діри проміжної маси, маса яких варіюється від 100 до 100 000 мас Сонця. Про ці чорні діри мало що відомо, адже їх дуже складно виявити.

Найкращим способом виявлення чорних діри проміжної маси є спостереження за ними, коли пожирачі матерії поглинають зірки. Таким чином було виявлено вже близько 300 кандидатів на звання чорна діра проміжної маси. Ще одного кандидата було виявлено за понад 450 млн світлових років від Землі на околиці галактики NGC 6099. Ця ймовірна чорна діра проміжної маси отримала позначення HLX-1.

Чорна діра HLX-1 розташована на околиці галактики NGC 6099, на відстані понад 450 мільйонів світлових років від Землі Фото: solar-system

Учені змогли виявити яскравий спалах випромінювання, що виникає під час події приливного руйнування, коли чорна діра розриває зірку на частини та поглинає її. За допомогою комп'ютерного моделювання астрономи створили анімацію, яка показує, як відбувається цей процес.

Але, як і у випадку з багатьма іншими кандидатами в чорні діри проміжної маси, астрономи не на 100% впевнені, що HLX-1 справді належить до рідкісного типу чорних дір у Всесвіті.

Чорні діри проміжної маси мають велике значення для астрономів, адже вони можуть допомогти розібратися з еволюцією чорних дір. За словами вчених, чорні діри проміжної маси являють собою відсутню ланку еволюції між чорними дірами зоряної маси і надмасивними чорними дірами.

Одна з теорій, що пояснює походження чорних дір проміжної маси, свідчить, що вони можуть почати своє існування як великі чорні діри зоряної маси і в кінцевому підсумку перетворитися на надмасивні чорні діри за мільярди років. Для цього вони можуть провести більшу частину свого життя на околицях галактик, як і HLX-1, перш ніж будуть викинуті в міжгалактичний простір.

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