Найдена единственная в мире птица, в чьем хвосте спрятан лазер: как природа додумалась до этого

Павлины известны своими ослепительными переливчатым блеском. Но теперь ученые обнаружили, что павлиньи перья содержат наноструктуры, рассеивающие свет таким образом, что их оперение переливается оттенками синего и зеленого.

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В ходе исследования команда из Флоридского политехнического университета и Университета штата Янгстаун в США нанесли специальный краситель на несколько участков хвоста павлина – это помогло в поисках структур, которые могут излучать совершенно иное характерное свечение, пишет Science Alert.

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Лазеры в хвостах павлинов

Ученые сделали невероятное открытие: глазки на перьях павлинов обладают уникальными свойствами – они выравнивают световые волны, отражая их вперед и назад, фактически превращая их в желто-зеленые лазеры. Проще говоря, павлины единственные в мире птицы, в чьих хвостах спрятаны лазеры.

Само слово "лазер" — аббревиатура от Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (усиление света путем вынужденного излучения). Если посветить светом на атомы некоторых материалов, например, красителей или кристаллов, они будут совместно возбуждать друг друга, испуская поток фотонов.

Отметим, что такое усиление света встречается в природе нередко, что и привлекает внимание исследователей, занимающихся разработкой биологических лазеров. Но для создания полноценного лазерного луча необходимо точно выровнять нарастание стимулированных волн, чтобы синхронизировать их фазы. Один из способов добиться этого – отражать волны туда и обратно в ограниченном пространстве, известном как оптическая полость.

Почему эволюция встроила лазеры в хвосты павлинов?

Исследователи обнаружили признаки наличия оптических полостей в виде резонирующих наноструктур в разных частях глазного пятна, каждая из которых слабо излучает две разные длины волн:

зеленый;

желто-оранжевый.

Авторы исследования отмечают, что точная структура, отвечающая за выравнивание усиленного света в этих цветах, неясна. Однако тот факт, что они обнаружены по всему перу и излучают одни и теже точные длины волн характерным образом, является признаком того, что происходит нечто странное.

Предполагается, что определение физических свойств этих резонаторов может привести к прогрессу в лазерных технологиях или предоставит биологам новый инструмент для анализа живых организмов. Что касается павлинов, ученые могут лишь догадываться, почему эволюция встроила лазеры в оперение павлинов.

Ранее Фокус писал о том, как и когда у животных на самом деле развились яркие цвета.