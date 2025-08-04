Космические ураганы из плазмы с дождем из электронов: что происходит над полюсами Земли

Исследователи говорят, что над полюсами нашей планеты бушуют гигантские “космические ураганы”, которые отправляют в верхние слои атмосферы Земли большое количество энергии. По словам ученых, эти ураганы могут создавать серьезные помехи в работе GPS.

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Такие плазменные бури, которые остаются невидимыми для большей част мира, очень похожи нат ураганы, которые бушуют на поверхности планеты. Космический ураган имеет спиральные рукава, глаз бури и кольцевой поток. Только в космическом урагане вместо воздуха витают потоки электрически заряженных частиц. Дождь в этих ураганах состоит из высокоэнергетических электронов, пишет Daily Galaxy.

Такие бури появляются в результате быстрого переноса энергии солнечного ветра и заряженных частиц в ионосферу Земли, что чаще всего происходит в полярных регионах Земли. Предыдущие исследования показали, что космические ураганы высвобождают количество энергии, сравнимое с мощной магнитной бурей, которая может нарушать магнитное поле в высоких широтах.

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Подобные происшествия могут влиять на работу наземных технологий. В частности, космические ураганы могут нарушать сигналы спутниковых систем, включая GPS. Такие нарушения снижают точность навигации, что в свою очередь, создает проблемы для авиации, судоходства и других отраслей, которым необходима точна геолокация.

Космические бури обычно происходят в течение месяцев непрерывного светового дня в полярных регионах.

“Космические ураганы могут вызывать полярные сияния, но обычно они происходят днем, поэтому их трудно увидеть”, — пишут авторы исследования.

Впервые ученые официально подтвердили существование космических ураганов в 2021 году. С тех пор ученые смогли проанализировать данные в магнитосфере Земли, которые отслеживаются на протяжении многих лет. Так, с 2005 по 2016 годы произошло 329 космических ураганов в Северном полушарии, а в Южном – 259. Авторы исследования подчеркивают, что такие ураганы чаще всего формируются именно в том полушарии, где наблюдается полярный день, выше 80° магнитной широты.

На интенсивность космических ураганов влияет солнечный цикл, магнитное поле самой Земли и даже изменения сезонов на планете. Также удалось выяснить, что космические ураганы далеко не редкая аномалия. Тут скорее речь идет о повторяющихся плазменных бурях, которые находятся в постоянном взаимодействии с магнитным полем Земли.

Напомним, ученые объяснили загадочное поведение солнечного ветра. Данные двух космических аппаратов помогли найти доказательства существующей гипотезы.