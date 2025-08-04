Космічні урагани із плазми, з дощем з електронів: що відбувається над полюсами Землі

Дослідники кажуть, що над полюсами нашої планети вирують гігантські "космічні урагани", які відправляють у верхні шари атмосфери Землі велику кількість енергії. За словами вчених, ці урагани можуть створювати серйозні перешкоди в роботі GPS.

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Такі плазмові бурі, які залишаються невидимими для більшої частини світу, дуже схожі на урагани, які вирують на поверхні планети. Космічний ураган має спіральні рукави, око бурі та кільцевий потік. Тільки в космічному урагані замість повітря витають потоки електрично заряджених частинок. Дощ у цих ураганах складається з високоенергетичних електронів, пише Daily Galaxy.

Такі бурі з'являються внаслідок швидкого перенесення енергії сонячного вітру і заряджених частинок в іоносферу Землі, що найчастіше відбувається в полярних регіонах Землі. Попередні дослідження показали, що космічні урагани вивільняють кількість енергії, порівнянну з потужною магнітною бурею, яка може порушувати магнітне поле у високих широтах.

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Подібні події можуть впливати на роботу наземних технологій. Зокрема, космічні урагани можуть порушувати сигнали супутникових систем, включно з GPS. Такі порушення знижують точність навігації, що зі свого боку створює проблеми для авіації, судноплавства та інших галузей, яким необхідна точна геолокація.

Космічні бурі зазвичай відбуваються протягом місяців безперервного світлового дня в полярних регіонах.

"Космічні урагани можуть викликати полярні сяйва, але зазвичай вони відбуваються вдень, тому їх важко побачити", — пишуть автори дослідження.

Уперше вчені офіційно підтвердили існування космічних ураганів 2021 року. Відтоді вчені змогли проаналізувати дані в магнітосфері Землі, які відстежують протягом багатьох років. Так, з 2005 по 2016 роки відбулося 329 космічних ураганів у Північній півкулі, а в Південній — 259. Автори дослідження підкреслюють, що такі урагани найчастіше формуються саме в тій півкулі, де спостерігається полярний день, вище 80° магнітної широти.

На інтенсивність космічних ураганів впливає сонячний цикл, магнітне поле самої Землі і навіть зміни сезонів на планеті. Також вдалося з'ясувати, що космічні урагани далеко не рідкісна аномалія. Тут скоріше йдеться про повторювані плазмові бурі, які перебувають у постійній взаємодії з магнітним полем Землі.

Нагадаємо, вчені пояснили загадкову поведінку сонячного вітру. Дані двох космічних апаратів допомогли знайти докази наявної гіпотези.