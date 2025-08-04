Найден способ значительно увеличить продолжительность жизни: некоторым придется переехать

Если вы хотите прожить как можно дольше на этой планете, есть множество стратегий, которые можно попробовать. Но новое исследование похоже обнаружило еще один способ, который может увеличить продолжительность жизни человека.

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Столетиями люди находятся в поиске способов увеличить продолжительность жизни. Уже известно, что социальные связи, кофе, активность, хороший сон и питание, а также отсутствие вредных привычек способны увеличить продолжительность жизни человека. Однако в новом исследовании ученые обнаружили еще один эффективный способ: некоторым, вероятно, придется переехать, пишет Science Alert.

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Эффективный способ продления жизни

В новом исследовании ученые из Университета штата Огайо изучили данные переписи населения 66 263 человек, проанализировав взаимосвязь между продолжительностью жизни и их местоположением относительно водоемов.

Открытие не стало полной неожиданностью, поскольку предыдущие исследования уже выявили связь между так называемыми синими пространствами и положительным влиянием на здоровье. Но в новом исследовании ученые сосредоточились на изучении именно продолжительности жизни.

Результаты нового исследования, опубликованные в журнале Environmental Research, показали, что проживание у побережья связано с более высокой продолжительностью жизни. Любопытно, что этого не наблюдалось для городских районов с внутренними синими пространствами, например, озерами и реками. На самом деле, люди в этих районах, как правило, демонстрировали меньшую продолжительность жизни.

По словам соавтора исследования, ученого по вопросам экологии Цзяньюн У из Университета штата Огайо, в целом, они с командой обнаружили, что жители побережья проживут на год или два дольше, чем средний показатель в 79 лет. В то же время жители городских районов вблизи внутренних рек и озер, вероятно, умрут примерно к 78 годам.

Почему жители побережья живут дольше

Учитывая столь большое количество факторов, влияющих на продолжительность жизни, это исследование не выявляет прямой причинно-следственной связи. Впрочем, связь весьма заметна, а потому предполагает наличие акой-то причины. Что же может стоять за этим?

Команда отмечает, что у них нет четкого ответа, но они предполагают наличие нескольких факторов. Например, в целом, в прибрежных районах меньше жарких и холодных дней, качество воздуха лучше, а возможностей для отдыха больше, чем в городских районах, вблизи внутренних синих пространств. Недвижимость на берегу моря, как правило, стоит дороже большинства домов, поэтому повышение социально-экономического статуса, вероятно, также играет ключевую роль.

По словам эколога-географа Янни Као из Университета штата Огайо, они с коллегами также обнаружили, что загрязнение, бедность, отсутствие безопасных возможностей для физической активности и повышенный риск наводнений, вероятно, являются причинами того, что жизнь возле озер и рек в городских районах не столь эффективны в увеличении продолжительности жизни. Простыми словами, любые преимущества для здоровья и продолжительности жизни, которые вы можете получить от проживания рядом с синими пространствами, по-видимому, сводятся на нет недостатками жизни в городе.

Ранее Фокус писал о том, что жизнь на Земле неизбежно исчезнет: ученые рассчитали конечную продолжительность жизни биосферы.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.