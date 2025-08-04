Знайдено спосіб значно збільшити тривалість життя: декому доведеться переїхати

Якщо ви хочете прожити якомога довше на цій планеті, є безліч стратегій, які можна спробувати. Але нове дослідження схоже виявило ще один спосіб, який може збільшити тривалість життя людини.

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Століттями люди перебувають у пошуку способів збільшити тривалість життя. Уже відомо, що соціальні зв'язки, кава, активність, хороший сон і харчування, а також відсутність шкідливих звичок здатні збільшити тривалість життя людини. Однак у новому дослідженні вчені виявили ще один ефективний спосіб: декому, ймовірно, доведеться переїхати, пише Science Alert.

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Ефективний спосіб продовження життя

У новому дослідженні вчені з Університету штату Огайо вивчили дані перепису населення 66 263 осіб, проаналізувавши взаємозв'язок між тривалістю життя та їхнім розташуванням щодо водойм.

Відкриття не стало повною несподіванкою, оскільки попередні дослідження вже виявили зв'язок між так званими синіми просторами та позитивним впливом на здоров'я. Але в новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні саме тривалості життя.

Результати нового дослідження, опубліковані в журналі Environmental Research, показали, що проживання біля узбережжя пов'язане з вищою тривалістю життя. Цікаво, що цього не спостерігалося для міських районів із внутрішніми синіми просторами, наприклад, озерами та річками. Насправді люди в цих районах, як правило, демонстрували меншу тривалість життя.

За словами співавтора дослідження, вченого з питань екології Цзяньюн У з Університету штату Огайо, загалом, вони з командою виявили, що мешканці узбережжя проживуть на рік або два довше, ніж середній показник у 79 років. Водночас жителі міських районів поблизу внутрішніх річок і озер, ймовірно, помруть приблизно до 78 років.

Чому жителі узбережжя живуть довше

З огляду на таку велику кількість чинників, що впливають на тривалість життя, це дослідження не виявляє прямого причинно-наслідкового зв'язку. Утім, зв'язок вельми помітний, а тому передбачає наявність якоїсь причини. Що ж може стояти за цим?

Команда зазначає, що у них немає чіткої відповіді, але вони припускають наявність кількох факторів. Наприклад, загалом, у прибережних районах менше спекотних і холодних днів, якість повітря краща, а можливостей для відпочинку більше, ніж у міських районах, поблизу внутрішніх синіх просторів. Нерухомість на березі моря, як правило, коштує дорожче за більшість будинків, тому підвищення соціально-економічного статусу, ймовірно, також відіграє ключову роль.

За словами еколога-географа Янні Као з Університету штату Огайо, вони з колегами також виявили, що забруднення, бідність, відсутність безпечних можливостей для фізичної активності та підвищений ризик повеней, імовірно, є причинами того, що життя біля озер і річок у міських районах не настільки ефективне у збільшенні тривалості життя. Простими словами, будь-які переваги для здоров'я і тривалості життя, які ви можете отримати від проживання поруч із синіми просторами, мабуть, зводяться нанівець недоліками життя в місті.

Раніше Фокус писав про те, що життя на Землі неминуче зникне: вчені розрахували кінцеву тривалість життя біосфери.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.