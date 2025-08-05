Платяные вши и бактерии: анализ ДНК показал реальную причину гибели войск Наполеона

Многонациональный легион Наполеона, который отступал из России в 1812 году, столкнулся с нехваткой припасов и сопротивлением вражеской армии. Но войска Наполеона даже представить себе не могли, что худшее их ждет впереди.

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Почти половина 600-тысячной армии страдала от суровых морозов, холода и болезней. Новый анализ указал на конкретные патогены, которые способствовали ослаблению армии Наполеона, пишет Science Alert.

Медики того времени чаще всего ставили солдатам диагноз сыпной тиф, который сопровождался такими симптомами, как лихорадка, головные боли и сыпь. Но в своем новом исследовании микробиолог из Университета Париж-Сите Реми Барбьери не нашел следов бактерии Rickettsia prowazekii, которая могла бы вызвать сыпной тиф.

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Ученые проанализировали древнюю ДНК из зубов 13 солдат и выяснили, что солдаты страдали от сочетания паратифа (Salmonella enterica), а также возвратного тифа (Borrelia recurrentis), которая передается платяными вшами.

“Несмотря на то, что возвратный тиф далеко не всегда смертелен, он может значительно ослабить человека, который и без того находится на пределе своих возможностей”, - говорят авторы исследования.

Правда, Барбьери предупреждает, что отсутствие следов тифа в останках не исключает его из списка болезней, от которых страдали солдаты Наполеона. Дело в том, что образцы ДНК были взяты только у 13 человек. Их нашли в братских могилах в Вильнюсе, где покоится еще 3 тыс. тел.

Другие исследователи также подчеркивают, что некоторые симптомы тифа действительно совпадают с историческими описаниями болезней наполеоновской армии.

В найденной братской могиле многие солдаты были похоронены в форме и с лошадьми. Отсутствие оружия рядом с ними говорит о том, что все эти люди не погибли в бою.

“Полученные данные говорят о том, что наполеоновская армия пострадала от сочетания таких факторов, как простуда и сразу нескольких заболеваний, среди которых был паратиф и возвратный тиф”, - подытожили ученые.

Напомним, ученые выяснили, как военный гений Наполеон проиграл самое важнее сражение. Несмотря на усилия, направленные на сохранение династии, Наполеона Бонапарта постигла неудача. Неудачное вторжение Франции в Россию привело к его отречению в 1814 году и вынужденной ссылке. Его сын, под именем герцога Рейхштадтского, проживал в Австрии, вдали от наследия отца.