Платтяні воші та бактерії: аналіз ДНК показав реальну причину загибелі військ Наполеона

Багатонаціональний легіон Наполеона, який відступав з Росії 1812 року, зіткнувся з нестачею припасів і опором ворожої армії. Але війська Наполеона навіть уявити собі не могли, що найгірше на них чекає попереду.

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Майже половина 600-тисячної армії страждала від суворих морозів, холоду і хвороб. Новий аналіз вказав на конкретні патогени, які сприяли ослабленню армії Наполеона, пише Science Alert.

Медики того часу найчастіше ставили солдатам діагноз висипний тиф, який супроводжувався такими симптомами, як лихоманка, головні болі та висип. Але у своєму новому дослідженні мікробіолог з Університету Париж-Сіте Ремі Барб'єрі не знайшов слідів бактерії Rickettsia prowazekii, яка могла б викликати висипний тиф.

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Науковці проаналізували стародавню ДНК із зубів 13 солдатів і з'ясували, що солдати страждали від поєднання паратифу (Salmonella enterica), а також зворотного тифу (Borrelia recurrentis), який передається платтяними вошами.

"Не дивлячись на те, що поворотний тиф далеко не завжди смертельний, він може значно послабити людину, яка і без того перебуває на межі своїх можливостей", — кажуть автори дослідження.

Щоправда, Барб'єрі попереджає, що відсутність слідів тифу в останках не виключає його зі списку хвороб, від яких страждали солдати Наполеона. Річ у тім, що зразки ДНК було взято тільки у 13 осіб. Їх знайшли в братських могилах у Вільнюсі, де покоїться ще 3 тис. тіл.

Інші дослідники також підкреслюють, що деякі симптоми тифу дійсно збігаються з історичними описами хвороб наполеонівської армії.

У знайденій братській могилі багато солдатів були поховані у формі та з кіньми. Відсутність зброї поруч із ними свідчить про те, що всі ці люди не загинули в бою.

"Отримані дані свідчать про те, що наполеонівська армія постраждала від поєднання таких чинників, як застуда й одразу кількох захворювань, серед яких був паратиф і поворотний тиф", — підсумували вчені.

Нагадаємо, вчені з'ясували, як військовий геній Наполеон програв найважливішу битву. Попри зусилля, спрямовані на збереження династії, Наполеона Бонапарта спіткала невдача. Невдале вторгнення Франції в Росію призвело до його зречення 1814 року і вимушеного заслання. Його син, під ім'ям герцога Рейхштадтського, проживав в Австрії, далеко від спадщини батька.