Ученые советуют даже не подходить к бассейну с резким запахом хлора: что с ним не так

Иммунолог и профессор биомедицинских наук Университета Квиннипиак Лиза Кучара объяснила, с какими опасностями можно столкнуться в общественном бассейне.

Related video

Посещение общественных бассейнов и аквапарков связано с некоторыми рисками – от незначительных раздражений кожи до желудочно-кишечных инфекций. В это же время, плавание имеет множество преимуществ для физического, социального и психологического здоровья, пишет Live Science.

Хлор, который используют для дезинфекции большинства бассейнов, достаточно эффективно убивает большинство патогенов. Проблема с хлором заключается в том, что действует он далеко не мгновенно и убивает далеко не все патогены.

“Даже если бассейн правильно обработали с помощью хлора, некоторые патогены могут сохраняться в нем от нескольких минут до нескольких дней”, - говорит иммунолог.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Одним из самых распространенных возбудителей, который можно найти в бассейнах, является микроскопический микроб под названием криптоспоридий. Этот микроб вызывает водянистую диарею. Дело в том, что этот одноклеточный паразит имеет крепкую внешнюю оболочку, которая позволяет ему жить в хлорированной воде до 10 дней.

Этот микроб распространяется с фекалиями зараженного, которые попадают в воду, а потом их проглатывает другой пловец. Даже крошечное количество этого микроба может заразить десятки людей.

Вторым распространенным микробов является синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) – бактерия, которая может вызывать сыпь и так называемое “ухо пловца” или наружный отит. В воде также часто находят норовирус и аденовирус

Кроме этого, отдыхающие приносят с собой в бассейны разные продукты собственной жизнедеятельности, такие как моча, пот, кожное сало и клетки кожи. Все эти вещества, особенно пот и моча, активно взаимодействуют с хлором. В процессе образовываются побочные продукты, такие как хлорамины, которые могут представлять опасность для здоровья.

Именно эти побочные продукты являются причиной резкого запаха хлора. Поэтому у чистого бассейна никогда не будет резкого запаха хлора. Многие считают, что запах хлора в бассейне говорит о том, что вода чистая, но дела обстоят совсем наоборот. Эксперты советуют и близко не подходить к такому бассейну.

Но большинство рисков, связанных с купанием в бассейне, можно избежать, если следовать простыми правилам:

Принять душ перед плаванием в бассейне;

Не глотать воду из бассейна;

Не идти в бассейн при расстройстве желудка;

Регулярно посещать туалет, особенно, детям;

Менять подгузники детям каждый час;

Тщательно вытирать уши после купания;

Не входить в бассейн с открытыми ранами;

Принимать душ после купания в бассейне.

Напомним, освежающие брызги океана полны бактерий из сточных вод. Исследование показывает, что подставлять лицо морским брызгам может быть не так хорошо, как мы полагали — вы вполне может пострадать от канализационных бактерий.