Астрономы обнаружили самую экстремальную пару массивных черных дыр среди известных (фото)

Струя, которая вылетает из гигантской черной дыры, сильно искривлена, а это убедительное доказательство того, что она является самой экстремальной из известных двойных черных дыр.

Черная дыра и ее искривленная струя называется OJ 287 и это блазар, расположенный на расстоянии примерно 4 млрд световых лет от нас. Блазары являются одними из самых ярких объектов во Вселенной. Теперь астрономы считают, что этот блазар является частью самой экстремальной системы из двух черных дыр среди всех известных. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Live Science.

Блазар является разновидностью квазаров, но они ярче и выпускают струи вещества в направлении Земли. Квазары – это активные ядра галактик, внутри которых находится сверхмассивная черная дыра, поглощающая огромное количество вещества. Оно вращается вокруг черной дыры и образует аккреционный диск. Из-за высокой плотности и огромной температуры этот диск ярко сияет и его свет виден с расстояния в миллиарды световых лет. Поэтому квазары и блазары являются одними из самых ярких объектов во Вселенной.

Не вся материя попадает из аккреционного диска в черную дыру. Под действием магнитных полей часть вещества выбрасывается в виде длинных струй, которые простираются на тысячи световых лет.

OJ 287 не является обычным блазаром. Астрономы наблюдают за ним уже примерно 150 лет еще задолго до того ка стало известно, что это активная черная дыра. У этого блазара есть периоды, когда его яркость меняется. Длинный период составляет 60 лет, а короткий – 12 лет.

Считалось, что короткий период изменения яркости связан с тем, что у блазара есть сосед в виде меньшей черной дыры, с которой вместе они образуют двойную систему. Если блазар имеет массу эквивалентную 18 миллиардам масс Солнца, то масса соседней черной дыры в 150 млн раз больше, чем у Солнца.

Радиоволновое изображение изогнутой струи сверхмассивной черной дыры OJ 287 Фото: Live Science

Согласно теории, менее массивная черная дыра движется по вытянутой эллиптической орбите вокруг более крупного соседа. Каждые 12 лет она прорывается сквозь аккреционный диск более массивной черной дыры. При этом она забирает часть вещества из диска и образует свой собственный временный аккреционный диск с временной струей. Таким образом OJ 287 на короткое время превращается в двойной квазар. Наблюдения, похоже, подтвердили эту теорию.

Ученые получили самое детальное изображение постоянной струи, которую выбрасывает более массивная черная дыра, с помощью радиотелескопов на Земле и в космосе. Ученые считают, что это действительно двойная черная дыра и при этом данная система является самой экстремальной среди всех известных двойных черных дыр.

Так выглядят типичные квазары Фото: NASA

Радиоволновое изображение показывает, что струя черной дыры не прямая, а изогнутая, с тремя четкими изгибами. Это изображение доказывает, что переориентация струи происходит очень близко к точке ее возникновения. Эта резкая переориентация может быть результатом влияния гравитации второй черной дыры, которая притягивает струю и заставляет ее изгибаться и колебаться вокруг своей оси.

Особые свойства двойной черной дыры OJ 287 делают ее идеальным кандидатом для дальнейших исследований слияния черных дыр и связанных с ними гравитационных волн, говорят ученые.

Две черные дыры в системе OJ 287 в конечном итоге столкнутся и сольются, но это событие произойдет еще не скоро. Но их сближение постоянно выпускает слабые гравитационные волны.

