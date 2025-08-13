В пять раз больше, чем ожидалось: у берегов Антарктиды найдена скрытая сеть глубоких рвов (фото)

В ходе нового исследования ученые обнаружили более трех сотен скрытых от глаз подводных каньонов, тянущихся от континентальных окраин. Глубина некоторых из них, как показывают данные, достигает 4000 метров.

Двое исследователей из Университетского колледжа Корка в Ирландии и Университета Барселоны в Испании использовали батиметрические данные высокого разрешения для исследования и картирования скрытых каньонов у берегов Антарктиды. В общей сложности команда обнаружила 322 подводных желоба — для сравнения, это в пять раз больше, чем было обнаружено в предыдущих исследованиях, пишет IFLScience.

Морское дно вокруг Антарктиды усеяно рвами

По словам Дэвида Амбласа из Объединенной исследовательской группы по морским геологическим наукам на факультете наук о Земле Барселонского университета, данные указывают, что некоторые из обнаруженных каньонов достигают глубины в 4000 метров.

Самые впечатляющие из подводных каньонов, по словам команды, находятся в Восточной Антарктиде, которая уже известна сложными разветвленными системами каньонов. Эти системы, по словам ученых, часто берут свое начало с нескольких вершин каньонов у края континентального шельфа, а затем сходятся в один главный канал, спускающийся в глубины океана, пересекая крутые склоны континентального склона.

Скрытые каньоны в Антарктиде рассказывают историю

По словам команды, каньоны на противоположных сторонах ледяного континента рассказывают совершенно разные истории:

на востоке рвы замысловато разветвлены и характеризуются широкими U-образными профилями;

на западе каньоны короче и круче, изрезанные острыми V-образными линиями.

Такие отличия натолкнули ученых на мысль, что Восточно-Антарктический ледниковый щит намного, вероятно, намного старше западного аналога и возник раньше. Отметим, что теория не нова и ранее уже предлагалась учеными на основе исследований осадочных пород. Однако ранее ученые так и не смогли описать это в крупномасштабной геоморфологии морского дна.

Известно, что Антарктида представляет собой огромный дрейфующий ледяной щит вокруг Южного полюса. Под толщей льда скрывается скалистый континент, похожий на Северную Америку или Европу, с уникальным ландшафтом, изобилующим огромными каньонами и горными вершинами. Как и другие континенты Земли, скрытые края Антарктиды изрезаны подводными каньонами, спадающими в море.

Ученые отмечают, что понимание этих каньонов, скрытых от глаз под толщей воды, важно, поскольку они играют важную роль в циркуляции океана, а также связывают мелководье и глубины, создавая богатые морской жизнью места обитания.

Несмотря на то, что ученые уже нанесли на карту 10 000 подводных каньонов по всему земному шару, предполагается, что десятки тысяч из них все еще остаются неизвестными науке. Ранее ученые предположили, что науке удалось картографировать лишь менее трети морского дна. Именно поэтому так важно продолжать работу, чтобы нанести на карту как можно больше территории морского дна.

Ранее Фокус писал о том, что под льдами Антарктиды спрятан каньон глубиной 2 км: его открыли ученые-тюлени в "шляпках".