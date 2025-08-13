У п'ять разів більше, ніж очікувалося: біля берегів Антарктиди знайдено приховану мережу глибоких ровів (фото)

Під час нового дослідження вчені виявили понад три сотні прихованих від очей підводних каньйонів, що тягнуться від континентальних околиць. Глибина деяких із них, як показують дані, сягає 4000 метрів.

Двоє дослідників з Університетського коледжу Корка в Ірландії та Університету Барселони в Іспанії використовували батиметричні дані з високою роздільною здатністю для дослідження і картування прихованих каньйонів біля берегів Антарктиди. Загалом команда виявила 322 підводні жолоби — для порівняння, це в п'ять разів більше, ніж було виявлено в попередніх дослідженнях, пише IFLScience.

Морське дно навколо Антарктиди всіяне ровами

За словами Девіда Амбласа з Об'єднаної дослідницької групи з морських геологічних наук на факультеті наук про Землю Барселонського університету, дані свідчать, що деякі з виявлених каньйонів досягають глибини 4000 метрів.

Найбільш дивовижні з підводних каньйонів, за словами команди, знаходяться в Східній Антарктиді, яка вже відома складними розгалуженими системами каньйонів. Ці системи, за словами вчених, часто беруть свій початок з декількох вершин каньйонів біля краю континентального шельфу, а потім сходяться в один головний канал, що спускається в глибини океану, перетинаючи круті схили континентального схилу.

Приховані каньйони в Антарктиді розповідають історію

За словами команди, каньйони на протилежних сторонах крижаного континенту розповідають абсолютно різні історії:

на сході рови хитромудро розгалужені й характеризуються широкими U-подібними профілями;

на заході каньйони коротші й крутіші, порізані гострими V-подібними лініями.

Такі відмінності наштовхнули вчених на думку, що Східно-Антарктичний льодовиковий щит набагато, ймовірно, набагато старший за західний аналог і виник раніше. Зазначимо, що теорія не нова і раніше вже пропонувалася вченими на основі досліджень осадових порід. Однак раніше вчені так і не змогли описати це у великомасштабній геоморфології морського дна.

Відомо, що Антарктида є величезним крижаним щитом, що дрейфує навколо Південного полюса. Під товщею льоду ховається скелястий континент, схожий на Північну Америку або Європу, з унікальним ландшафтом, багатим величезними каньйонами й гірськими вершинами. Як і інші континенти Землі, приховані краї Антарктиди порізані підводними каньйонами, що спадають у море.

Вчені зазначають, що розуміння цих каньйонів, прихованих від очей під товщею води, важливе, оскільки вони відіграють важливу роль у циркуляції океану, а також пов'язують мілководдя і глибини, створюючи багаті на морське життя місця проживання.

Попри те, що вчені вже нанесли на мапу 10 000 підводних каньйонів по всій земній кулі, припускають, що десятки тисяч із них усе ще залишаються невідомими науці. Раніше вчені припустили, що науці вдалося картографувати лише менше третини морського дна. Саме тому так важливо продовжувати роботу, щоб нанести на карту якомога більше території морського дна.

Раніше Фокус писав про те, що під льодами Антарктиди захований каньйон глибиною 2 км: його відкрили вчені-тюлені в "капелюшках".