Сотни тысяч лет назад акулы разделились на три группы и больше не общались: никто не знает, почему

Несколько десятилетий назад ученые начали расшифровывать ДНК большой белой акулы, но открытия, сделанные с тех пор, породили больше вопросов, чем ответов. В результате ученые пришли к выводу, что геном больших белых акул попросту не поддается научному объяснению.

Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является домом для большого количества видов, в том числе одного из самых грозных хищников планеты — большой белой акулы. Более 20 лет назад ученые впервые приступили к расшифровке ДНК большой белой акулы (Carcharodon carcharias), но их открытия породили больше вопросов, чем ответов, пишет Science Alert.

Загадка ДНК больших белых акул

В 2024 году ученые уже подтвердили, что вопреки распространенному мнению, эти свирепые хищники вовсе не принадлежат к единому глобальному виду. На самом деле, как оказалось, существуют три отдельные группы хищников, происходящие от общей популяции, существовавшей 10 000 лет назад — до того, как последний ледниковый период существенно сократил численность животных.

Таким образом, сегодня в океане обитают три современные группы, а именно:

группа, обитающая в северной части Тихого океана;

группа, обитающая в южной части Тихого и Индийского океанов;

группа, обитающая в северной части Атлантического океана и Средиземноморья.

Как бы исследователи ни пытались объяснить эти группы с помощью эволюционного моделирования, они продолжают заходить в тупик за тупиком. По словам старшего автора исследования, директора Флоридской программы по исследованию акул при Музее естественной истории Флориды Гэвина Нейлора, правда в том, что ученые "понятия не имеют, почему это так".

Тайна эволюции больших белых акул

Данные указывают на то, что ядерная ДНК всех трех современных групп больших белых акул в основном одинакова, их митохондриальная ДНК удивительно различается.

Отметим, что ядерная ДНК упакована внутри ядра клетки, а митохондриальная ДНК (мтДНК) упакована внутри митохондрий, которые вырабатывают энергию для клетки. В отличие от ядерной, которая наследуется от обоих родителей, митохондриальная у большинства видов, в том числе и акул, наследуется от матери.

Поскольку митохондриальная ДНК позволяет проследить материнскую линию, биологи десятилетиями использовали ее для определения границ популяций и путей миграции. Теперь данные указывают, что этот метод не сработает для больших белых акул. Даже после использования одного из самых обширных в мире наборов данных по большим белым акулам исследователи не обнаружили никаких результатов.

Три линии белых акул на основе секвенирования генома Фото: Current Biology

Женская филопатрия у больших белых акул

Ранее ученые считали, что изменения в митахондриальной ДНК связаны с возвращением самок акул к местам своего рождения для размножения. Отметим, что эта концепция известна как "женская филопатрия" и предполагает, что самцы и самки акул могут путешествовать на большие расстояния, однако последние всегда возвращаются домой, когда приходит время завести потомство.

В новом исследовании Нейлор с коллегами провели эту теорию и пришли к выводу, что она не способна объяснить группы митахондриальных ДНК. Ученые секвенировали гены 150 больших белых акул, но не смогли обнаружить никаких свидетельств женской филопатрии.

Даже когда команда провела эволюционное моделирование, показав, как акулы могли разделиться на три группы после их последнего общего предка, гипотеза женской филопатрии не подтвердилась. Ученые также не смогли объяснить генетические различия трех современных групп акул, живущих сегодня на планете.

Ранее Фокус писал о том, что 200 000 лет назад белые акулы разошлись по разным океанам и никогда не скрещивались.