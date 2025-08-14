Там не работают законы физики: темная зеркальная вселенная может быть ближе, чем все думали

В новом исследовании ученые пришли к выводу, что темная зеркальная вселенная, вероятно, может скрываться по соседству. В этом месте процветает физика, которая не подчиняется привычным нам законам физики.

Несмотря на то, что многие аспекты Вселенной указывают на существование невидимой материи, ученым все еще не удалось обнаружить темную материю. Теперь исследователи озвучили новую теорию, которая способна объяснить это: предполагается, что темная материя на самом деле скрывается по соседству — она существует в зеркальной вселенной по соседству, где действуют лишь "темные версии сил", удерживающих Вселенную воедино. Предполагается, что она могла возникнуть на краю Вселенной сразу после большого взрыва, а затем излучалась в космос по мере ее расширения, пишет Popular Mechanics.

Существование темной материи

Гипотетически темная материя должна существовать, однако до сих пор ученым с трудом удавалось ее обнаружить: она не поглощает и не отражает свет. И все же, что-то должно генерировать достаточно гравитации, чтобы удерживать вместе огромные галактики, которые вращаются так быстро, что в противном случае могли бы самоуничтожиться.

Исследователи годами продолжают искать ответ на этот вопрос, однако теперь физик Стефано Профумо из Калифорнийского университета в Санта-Крузе считает, что мы, возможно, просто ищем не в той вселенной.

Исследователь предполагает, что существуют более экзотические объяснения существования невидимой материи — они находятся прямо перед нами.

Темная зеркальная вселенная по соседству

Профумо считает, что темная материя может скрываться в темной зеркальной вселенной, скрывающейся внутри видимой вселенной. Возможно, она скрывается в темной зеркальной вселенной, находящейся внутри видимой вселенной. Слияние черных дыр темной материи в этой области может вызывать гравитационные волны, которые можно обнаружить.

В новом исследовании Профумо также заявил, что природа темной материи все еще является одной из "самых важных загадок современной космологии и физики элементарных частиц". Ранее уже было предложено множество кандидатов — от слабо взаимодействующих массивных частиц до аксионов — поиск природы темной материи и "темного сектора", где она находится, все еще остается приоритетным направлением исследований.

В качестве альтернативы ученый с командой предлагает новое объяснение: частицы темной материи могли образоваться на краю наблюдаемой Вселенной или большого космического горизонта, во время ее расширения с большой скоростью сразу после Большого взрыва. Профумо с коллегами считают, что эти частицы могут продолжать излучаться в космос, подобно тому, как излучение Хокинга описывает частицы, испаряющиеся прямо за горизонтом событий черной дыры.

Впрочем, физик признает, что обе его теории весьма спорны, однако не невозможны. Если зеркальная вселенная, управляемая темной стороной физики, действительно существует, возможно, в скором времени ученые смогут обнаружить и "портал" в нее.

Еще одна возможность, которую исследует Профумо, — это частицы темной материи, исходящие из космического горизонта. Считается, что Вселенная уже прошла через период инфляции после своего рождения, и физик утверждает, что в начале, поскольку она расширялась быстрее скорости света, частицы темной материи высвобождались с ее краев. С тех пор инфляция значительно замедлилась, но Вселенная и сама ткань пространства-времени все еще продолжают расширяться и это можно увидеть по увеличению расстояния между объектами, не связанными с гравитацией. Простыми словами, это означает, что темная материя должна продолжать излучаться, по крайней мере до тех пор, пока продолжается расширение.

