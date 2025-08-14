Там не працюють закони фізики: темний дзеркальний всесвіт може бути ближчим, ніж усі думали

У новому дослідженні вчені дійшли висновку, що темний дзеркальний всесвіт, ймовірно, може ховатися по сусідству. У цьому місці процвітає фізика, яка не підкоряється звичним нам законам фізики.

Попри те, що багато аспектів Всесвіту вказують на існування невидимої матерії, вченим все ще не вдалося виявити темну матерію. Тепер дослідники озвучили нову теорію, яка здатна пояснити це: припускають, що темна матерія насправді ховається по сусідству — вона існує в дзеркальному всесвіті по сусідству, де діють лише "темні версії сил", які утримують Всесвіт воєдино. Передбачається, що вона могла виникнути на краю Всесвіту відразу після великого вибуху, а потім випромінювалася в космос у міру його розширення, пише Popular Mechanics.

Існування темної матерії

Гіпотетично темна матерія повинна існувати, проте досі вченим насилу вдавалося її виявити: вона не поглинає і не відбиває світло. І все ж, щось має генерувати достатньо гравітації, щоб утримувати разом величезні галактики, які обертаються так швидко, що в іншому разі могли б самознищитися.

Дослідники роками продовжують шукати відповідь на це питання, проте тепер фізик Стефано Профумо з Каліфорнійського університету в Санта-Крузі вважає, що ми, можливо, просто шукаємо не в тому всесвіті.

Дослідник припускає, що існують більш екзотичні пояснення існування невидимої матерії — вони знаходяться прямо перед нами.

Темний дзеркальний всесвіт по сусідству

Профумо вважає, що темна матерія може ховатися в темному дзеркальному всесвіті, що ховається всередині видимого всесвіту. Можливо, вона ховається в темному дзеркальному всесвіті, що знаходиться всередині видимого всесвіту. Злиття чорних дір темної матерії в цій області може викликати гравітаційні хвилі, які можна виявити.

У новому дослідженні Профумо також заявив, що природа темної матерії все ще є однією з "найважливіших загадок сучасної космології та фізики елементарних частинок". Раніше вже було запропоновано безліч кандидатів — від масивних частинок, що слабо взаємодіють, до аксіонів — пошук природи темної матерії й "темного сектора", де вона перебуває, все ще залишається пріоритетним напрямком досліджень.

Як альтернативу вчений з командою пропонує нове пояснення: частинки темної матерії могли утворитися на краю спостережуваного Всесвіту, або великого космічного горизонту, під час його розширення з великою швидкістю відразу після Великого вибуху. Профумо з колегами вважають, що ці частинки можуть продовжувати випромінюватися в космос, подібно до того, як випромінювання Гокінга описує частинки, що випаровуються прямо за горизонтом подій чорної діри.

Утім, фізик визнає, що обидві його теорії вельми спірні, проте не неможливі. Якщо дзеркальний всесвіт, керований темним боком фізики, справді існує, можливо, незабаром вчені зможуть виявити та "портал" до нього.

Ще одна можливість, яку досліджує Профумо, — це частинки темної матерії, що виходять із космічного горизонту. Вважається, що Всесвіт уже пройшов через період інфляції після свого народження, і фізик стверджує, що на початку, оскільки він розширювався швидше за швидкість світла, частинки темної матерії вивільнялися з його країв. Відтоді інфляція значно сповільнилася, але Всесвіт і сама тканина простору-часу все ще продовжують розширюватися, і це можна побачити за збільшенням відстані між об'єктами, не пов'язаними з гравітацією. Простими словами, це означає, що темна матерія повинна продовжувати випромінюватися, принаймні доти, доки триває розширення.

