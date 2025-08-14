Синие киты замолкают у берегов Калифорнии: почему люди больше не слышат крупнейших животных в мире

В последние годы появляется все больше сообщений о том, что киты у берегов Калифорнии замолкают, однако результаты нового исследования указывают на то, что это не совсем так. Исследователи обнаружили то, что заставило китов молчать, но лишь на время.

Related video

История началась в 2015 году на пике разрушительной морской волны тепла, известной как "капля". Известно, что эта волна жары была настолько интенсивной, что нарушила морскую экосистему и фактически привела к голоду китов. В результате в 2015 году исследователи действительно слышали меньше всего песен китов, пишет Live Science.

После этого начало появляться все больше тревожных заявлений о том, что якобы киты замолкают у побережья Калифорнии. Однако новое исследование, проведенное командой из Исследовательского института аквариума залива Монтерей в Калифорнии, показывает, что все не так трагично, как кажется на первый взгляд.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Киты замолкают у берегов Калифорнии?

Исследователи наблюдали за китами у берегов Калифорнии в течение последних шести лет и обнаружили, что пение морских гигантов усилилось после морской волны тепла, несмотря на многочисленные заявления о "замолкании синих китов".

Уже известно, что у китов есть целый ряд вокализаций, но поют лишь самцы. Ученые также выяснили, что самцы используют свои песни по целому ряду причин, в том числе:

для привлечения самок;

общения с другими самцами;

восприятия окружающего мира;

взаимодействия друг с другом.

По словам ведущего автора, биолога-океанографа исследования Джона Райана, пение китов также помогает ученым изучать морских гигантов. Звук очень хорошо распространяется под водой, поэтому в бескрайнем океане прислушиваться к животным может быть эффективнее, чем искать их, даже если эти животные — самые крупные на Земле.

В новом исследовании ученые использовали гидрофоны для записи песен трех видов китов в Национальном морском заповеднике залива Монтерей:

синие киты (Balaenoptera musculus);

горбатые киты (Megaptera novaeangliae);

финвалы (Balaenoptera physalus).

Далее команда сравнила акустические данные с данными Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) по рыболовству. Данные указывают на то, что пение китов колеблется в зависимости от доступности пищи: при дефиците киты поют меньше.

Исследование 2015 года, как известно, проводилось на пике разрушительной волны тепла в океане, а потому в то время синие киты столкнулись с нехваткой ресурсов. Однако, когда температура океана понизилась, а морская система постепенно восстановилась, киты снова обрели голос.

В июле National Geographic сообщил, что синие киты замолкают, что впоследствии было повторено несколькими новостными агентствами со ссылкой на февральское исследование. Однако ученые обнаружили, что количество песен китов в исследовании варьировалось из года в год, но все три вида китов пели больше в конце периода исследования в сравнении с началом. Простыми словами, киты вовсе не замолкают, а становятся громче.

Интенсивность пения китов

Данные указывают на то, что интенсивность пения китов резко возросла в период с 2015 по 2018 годы, затем снизилась в период с 2018 по 2020 год и снова возросла в 2021 году. Эта тенденция к пению коррелировала с ростом и падением доступности их единственной добычи – криля. Исследователи полагают, что при низкой доступности пищи киты не могут вкладывать столько энергии в пение.

По словам ученых, синие киты не способны переключаться между видами добычи, а потому им приходится искать криль все дальше и дальше. Морским гигантам придется тратить гораздо больше времени и энергии на поиск пищи, а потому на другие занятия попросту остается меньше времени и энергии.

Команда также провела химический анализ образцов кожи китов, который подтвердил, что морские гиганты продолжали питаться крилем, даже в периоды, когда его становилось значительно меньше. Для сравнения, горбатые киты в этот период переключились на анчоусы и сардины, когда количество криля стало недостаточным. В результате горбатые киты оказались более выносливыми, чем синие.

Ранее Фокус писал о том, что самая грозная битва гигантов на Земле сотрясла океан: ученые стали свидетелями.