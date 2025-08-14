Сині кити замовкають біля берегів Каліфорнії: чому люди більше не чують найбільших тварин у світі

Останніми роками з'являється все більше повідомлень про те, що кити біля берегів Каліфорнії замовкають, однак результати нового дослідження вказують на те, що це не зовсім так. Дослідники виявили те, що змусило китів мовчати, але лише на деякий час.

Історія почалася 2015 року на піку руйнівної морської хвилі тепла, відомої як "крапля". Відомо, що ця хвиля спеки була настільки інтенсивною, що порушила морську екосистему і фактично призвела до голоду китів. У результаті у 2015 році дослідники дійсно чули найменше пісень китів, пише Live Science.

Після цього почало з'являтися все більше тривожних заяв про те, що нібито кити замовкають біля узбережжя Каліфорнії. Однак нове дослідження, проведене командою з Дослідницького інституту акваріума затоки Монтерей у Каліфорнії, показує, що все не так трагічно, як здається на перший погляд.

Кити замовкають біля берегів Каліфорнії?

Дослідники спостерігали за китами біля берегів Каліфорнії протягом останніх шести років і виявили, що спів морських гігантів посилився після морської хвилі тепла, попри численні заяви про "замовкання синіх китів".

Уже відомо, що у китів є ціла низка вокалізацій, але співають лише самці. Вчені також з'ясували, що самці використовують свої пісні з цілої низки причин, зокрема:

для приваблення самок;

спілкування з іншими самцями;

сприйняття навколишнього світу;

взаємодії один з одним.

За словами провідного автора, біолога-океанографа дослідження Джона Раяна, спів китів також допомагає вченим вивчати морських гігантів. Звук дуже добре поширюється під водою, тому в безкрайньому океані прислухатися до тварин може бути ефективніше, ніж шукати їх, навіть якщо ці тварини — найбільші на Землі.

У новому дослідженні вчені використовували гідрофони для запису пісень трьох видів китів у Національному морському заповіднику затоки Монтерей:

сині кити (Balaenoptera musculus);

горбаті кити (Megaptera novaeangliae);

фінвали (Balaenoptera physalus).

Далі команда порівняла акустичні дані з даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) щодо рибальства. Дані вказують на те, що спів китів коливається залежно від доступності їжі: при дефіциті кити співають менше.

Дослідження 2015 року, як відомо, проводилося на піку руйнівної хвилі тепла в океані, а тому на той час сині кити зіткнулися з нестачею ресурсів. Однак, коли температура океану знизилася, а морська система поступово відновилася, кити знову здобули голос.

У липні National Geographic повідомив, що сині кити замовкають, що згодом було повторено кількома новинними агентствами з посиланням на лютневе дослідження. Однак учені виявили, що кількість пісень китів у дослідженні варіювалася з року в рік, але всі три види китів співали більше наприкінці періоду дослідження, як порівняти з початком. Простими словами, кити зовсім не замовкають, а стають голоснішими.

Інтенсивність співу китів

Дані вказують на те, що інтенсивність співу китів різко зросла в період з 2015 до 2018 року, потім знизилася в період з 2018 до 2020 року і знову зросла у 2021 році. Ця тенденція до співу корелювала зі зростанням і падінням доступності їхньої єдиної здобичі — криля. Дослідники вважають, що за низької доступності їжі кити не можуть вкладати стільки енергії в спів.

За словами вчених, сині кити не здатні перемикатися між видами здобичі, а тому їм доводиться шукати криль все далі та далі. Морським гігантам доведеться витрачати набагато більше часу й енергії на пошук їжі, а тому на інші заняття просто залишається менше часу й енергії.

Команда також провела хімічний аналіз зразків шкіри китів, який підтвердив, що морські гіганти продовжували харчуватися крилем, навіть у періоди, коли його ставало значно менше. Для порівняння, горбаті кити в цей період перемикнулися на анчоуси та сардини, коли кількість криля стала недостатньою. У результаті горбаті кити виявилися більш витривалими, ніж сині.

