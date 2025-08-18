Прорыв в науке или глубоководное опустошение: чего ждать от масштабного извержения в 2025 году

Исследователи годами наблюдают за подводным вулканом у побережья северо-запада Тихого океана США – последние наблюдения указывают на то, что он может извергнуться уже к концу текущего года. Впрочем, ученые до конца не понимают, какими будут последствия такого события.

Related video

Речь идет о подводном вулкане Аксиал, расположенном на дне Тихого океана примерно в 480 километрах к западу от Кэннон-Бич, штат Орегон, США. Известно, что подводная гора находится на краю плиты Зуан-де-Фука – небольшой тектонической плиты, расположенной рядом с Тихоокеанской плитой – тот гигант ответственен за образование сотен вулканов, огибающих океан, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Извержение крупного подводного вулкана в 2025 году

Поскольку подобные подводные горы представляют для ученых прекрасную возможность изучить эволюцию ранней жизни на Земле и потенциальную угрозу глубоководной добычи полезных ископаемых, ученые используют специальное оборудование, позволяющее получить необходимые данные.

Гора Аксиал расположена на крупной тектонической границе, а потому район чрезвычайно нестабильным. Например, Аксиал считается самым активным подводным вулканом в северо-восточной части тихого океана: недавние извержения произошли в 1998, 2011 и 2015 годах.

В конце 2024 года ученые также заметили, что подводный вулкан, вероятно, начинает пробуждаться, а его внутренние камеры раздуваются. Все это, по мнению большинства ученых, указывает, что извержение, вероятно, произойдет в конце этого года. Увы, событие, как прогнозируют, станет одним из крупнейших.

По словам соавтора исследования, доцента кафедры биологии Карлтонского колледжа Рика Андерсона, ученым известно все это благодаря тому, что Аксиал подключен к разветвленной сети датчиков, камер и приборов. В результате ученым удалось получить множество данных – фактически, регион, возможно, является самым тщательно наблюдаемым участком океанского дна на планете.

Научные приборы у основания западной стены кальдеры вулкана Аксиал Фото: NOAA

Подводная гора Аксиал и происхождение жизни на Земле

Андерсон с командой используют это оборудование, для исследований. Андерсен считает, что гидротермальные источники были вероятным местом самых ранних этапов зарождения жизни, а потому подводная гора Аксиал – идеальная природная лаборатория.

Предполагается, что ранней жизни на Земле требовались такие вещества, как железо, сера и золото дураков. Они могли быть очень важны для ранних этапов зарождения жизни. И все это, по словам ученых, можно обнаружить в гидротермальных источниках.

Предстоящее извержение также предоставит возможность увидеть, как глубоководные микробные сообщества восстанавливаются после серьезного потрясения. Этот случай будет естественным, но морское дно подвергается все большей угрозе из-за перспективы того, что компании, занимающиеся глубоководной добычей, будут добывать литий и другие металлы для аккумуляторов, необходимые для "зеленой революции". Увы, ученые все еще не могут понять, как подобные промышленные следы могут изменить эти скрытые экосистемы, но следующий взрыв на подводной горе Аксиал может содержать важные подсказки.

Научное открытие или глубоководное опустошение

Авторы исследования полагают, что следующее извержение произойдет уже к концу текущего года. В то время как люди, находящиеся на суше, будут в полной безопасности от извержения, подводная гора Аксиал затопит окружающее морское дно потоком лавы и других вулканических обломков. Если научное оборудование окажется на его пути, увы, многие открытия могут быть утрачены.

Более того, ученые не знают, насколько успешно они смогут продолжать проект, если извержение действительно произойдет и оборудование будет разрушено.

Ранее Фокус писал о том, что самый активный вулкан вот-вот взорвется и выбросит 40 км лавы.