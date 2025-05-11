Новая горячая точка Земли: самый активный вулкан вот-вот взорвется и выбросит 40 км лавы

На северо-западе Тихого океана находится огромный вулкан, и все признаки указывают на то, что он вот-вот взорвется. Результатом станет мощное извержение с лавой, достигающей 40 километров, и ее направление неизвестно.

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Об этом пишет IFLScience.

Исследователи также считают, что извержение крупного подводного вулкана будет сопровождаться громкими и оглушительными взрывами, а также колоссальным нарушением окружающей экологии.

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Где спрятан самый активный вулканическими

Подводная гора Аксиал — один из самых активных вулканов на северо-западе Тихого океана, но есть веская причина, по которой о нем мало известно: гора расположена в 480 километрах к западу от континентальной части США, а также примерно в 1,5 километра ниже нее.

Известно, что Аксиал также является самым молодым в цепи подводных гор Кобб-Эйкельберг, частью которой он является. Такое положение является результатом тектонических движений над так называемой "горячей точкой" — областью, где мантия Земли необычно горячая по сравнению с ее окружением. По мере того как тектонические плиты движутся по поверхности планеты, эти горячие точки остаются на месте, создавая на своем пути цепочку вулканов.

Новая горячая точка Земли

Есть еще одна важная деталь: подводная гора Аксиал также находится на вершине хребта Хуан-де-Фука, где встречаются Тихоокеанская и Хуан-де-Фука тектонические плиты. В настоящее время тектонические плиты отдаляются друг от друга, поскольку последняя погружается под Североамериканскую плиту, заставляя новое морское дно выбиваться из магмы под литосферы.

По словам профессора Школы океанографии Вашингтонского университета Уильяма Уилкока, этот тип вулканов заставляет ученых волноваться, поскольку является "настоящей горячей точкой", а сам вулкан довольно большой и возвышается на 1097 метров над морским дном.

Вершина, разделенная хребтом Хуан-де-Фука, отмечена большой кальдерой, где магматическая камера обрушилась во время нескольких извержений. По словам ученых, такое сочетание особенностей, расположенных на вершине хребта, встречается нечасто.

Кальдера подводной горы Аксиал представляет собой гидротермальный источник с температурой более 370 °C, что делает его одной из самых экстремальных сред на планете. И все же, жизнь не чужда этому месту: исследователи обнаружили, что вершина подводной горы является домом для микробов, живущих за счет растворенных вулканических газов. Здесь встречаются такие виды, как трубчатые черви и крабы, а также некоторые виды осьминогов.

Признаки указывают на то, что подводная гора может извергнуться в любой момент Фото: WHOI

Вулкан в шаге от извержения

Подводная гора Аксиал — огромна, активна, экологически разнообразна, странной формы и с уникальным расположением. Однако все это не является причиной того, почему он оказался в новостях — данные наблюдений свидетельствуют о том, что один из самых активных вулканов планеты, похоже, готовится извергнуться.

По словам геофизика из Университета штата Орегон Уильяма Чедвика, текущие тенденции действительно указывают на то, что Аксиал будет готов к извержению, когда достигнет порога инфляции 2015 года, наше текущее окно прогноза извержения находится между настоящим моментом и концом 2025 года.

В ноябре прошлого год поверхность вулкана раздулась почти до тех же размеров, что и перед предыдущим извержением в 2015 году — это указывает на то, что магма внутри подводной горы может достичь точки взрыва в любой момент. Некоторые исследователи выдвинули гипотезу, что величина инфляции может предсказать, когда вулкан извергнется — если они правы, это очень волнительно, так как Аксиал уже достиг пиковой точки. Простыми словами, он действительно может извергнуться в любой момент.

Что произойдет, если Аксиал извергнется

Хорошие новости, если вы не океанограф или геофизик, вероятно, вы не заметите, когда подводный вулкан извергнется. На суше не будет никаких цунами или крупных землетрясений; никаких дымовых шлейфов и никакого риска для жизни. В то же время ученые отмечают, что для них извержение подводного вулкана станет невероятно "любопытным временем" для наблюдений.

Ранее Фокус писал о том, что первая в мире подводная вулканическая обсерватория готовится извергнуться: когда это произойдет.