Самый активный гигант Тихого океана извергнется в любой момент: никто точно не знает, чего ожидать

Прошло 10 лет с тех пор, как подводная гора Аксиал, скрытая в глубинах Тихого океана, в последний раз изверглась у западного побережья. Теперь ученые предупреждают, что самый активный подводный вулкан тихоокеанского северо-запада готовится вновь извергнуться — это произойдет в любой момент.

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Об этом пишет Independent.

Подводная гора Аксиал расположена в сотнях километров от побережья Орегона и почти на 1,5 тысячи метров ниже поверхности Тихого океана. В последний раз вулкан извергался в 2015 году, выбросив на морское дно лаву глубиной в 1,6 километра. Теперь, по словам ученых, гора Аксиал является "самым активным подводным вулканом" Тихоокеанского северо-запада и, похоже, вновь готовится извергнуться — но никто не знает, когда и что именно произойдет.

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По словам соавтора нового исследования, морского геофизика, профессора Вашингтонского университета Уильяма Уилкока, со временем вулкан раздувается из-за накопления магмы, а потому некоторые исследователи выдвинули гипотезу, что величина инфляции может предсказать, когда именно вулкан извергнется. Если гипотеза верна, то Аксиал уже раздулся до уровня, которого достиг перед тремя последними извержениями — простыми словами, вулкан действительно может извергнуться в любой момент.

Впрочем, многие детали все еще остаются неизвестными о подводных вулканах, в частности детали того, как они извергаются. Основная проблема заключается в том, что этот процесс скрыт от глаз ученых. Так, как же узнать, что извержение может быть неизбежным? Исследователи отмечают, что некоторые подсказки можно получить из сейсмической активности.

Наблюдения показывают, что сегодня у подводной горы происходит от 200 до 300 подземных толчков в день. В некоторые дни из-за приливной активности их было 1000. Прямо перед извержением ученые ожидают увидеть до 2000.

Ученые говорят, что подводная гора Аксиал готова к извержению Фото: WHOI

По словам морского геофизика и декана колледжа окружающей среды имени Мэгги Уокера при Вашингтонском университете Майи Толстой, сейчас Аксиал находится в состоянии критического напряжения. Во время прилива вес океана давит на кору, а когда этот вес немного уменьшается во время отлива, число землетрясений увеличивается.

Подводные вулканы могут создавать уникальные среды обитания для морской жизни, часто отклоняя вверх потоки, несущие пищу, привлекая рыбу и другие виды. В то же время гидротермальные источники на морском дне, где морская вода нагревается магмой и выбрасывается, являются "оазисами жизни", а газы, выделяемые вулканами, помогают микробам выживать на глубине. С другой стороны, они могут привести к закислению океана, что наносит вред морской жизни.

Ученые считают, если вулкан действительно извергнется в ближайшее время, обитатели Тихого океана, вероятно, могут пострадать от пугающего звука. Ученые предупреждают, что киты, настроенные на низкочастотные звуки, вряд ли пострадают от крупного извержения, однако существа, живущие у гидротермальных источников горы Аксиал, вероятно, испытают последствия.

В 2011 году ученые наблюдали, как дна из областей извержения полностью покрылась потоками лавы, которые буквально уничтожили все живое. Куда более любопытным оказалось то, что уже через три месяца после этого события животные и бактерии вновь вернулись в пострадавший регион.

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