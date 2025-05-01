Найактивніший гігант Тихого океану вивергнеться будь-якої миті: ніхто точно не знає, на що очікувати

Минуло 10 років відтоді, як підводна гора Аксіал, прихована в глибинах Тихого океану, востаннє вивергався біля західного узбережжя. Тепер учені попереджають, що найактивніший підводний вулкан тихоокеанського північного заходу готується знову вивергнутися — це станеться в будь-який момент.

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Про це пише Independent.

Підводна гора Аксіал розташована в сотнях кілометрів від узбережжя Орегону і майже на 1,5 тисячі метрів нижче поверхні Тихого океану. Востаннє вулкан вивергався 2015 року, викинувши на морське дно лаву глибиною в 1,6 кілометра. Тепер, за словами вчених, гора Аксіал є "найактивнішим підводним вулканом" Тихоокеанського північного заходу і, схоже, знову готується вивергнутися — але ніхто не знає, коли і що саме станеться.

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За словами співавтора нового дослідження, морського геофізика, професора Вашингтонського університету Вільяма Вілкока, з часом вулкан роздувається через накопичення магми, а тому деякі дослідники висунули гіпотезу, що величина інфляції може передбачити, коли саме вулкан вивергнеться. Якщо гіпотеза правильна, то Аксіал уже роздувся до рівня, якого досяг перед трьома останніми виверженнями — простими словами, вулкан справді може вивергнутися в будь-який момент.

Утім, багато деталей все ще залишаються невідомими про підводні вулкани, зокрема деталі того, як вони вивергаються. Основна проблема полягає в тому, що цей процес прихований від очей учених. То, як же дізнатися, що виверження може бути неминучим? Дослідники зазначають, що деякі підказки можна отримати із сейсмічної активності.

Спостереження показують, що сьогодні біля підводної гори відбувається від 200 до 300 підземних поштовхів на день. У деякі дні через приливну активність їх було 1000. Прямо перед виверженням учені очікують побачити до 2000.

Учені кажуть, що підводна гора Аксіал готова до виверження Фото: WHOI

За словами морської геофізикині й декана коледжу довкілля імені Меггі Вокера при Вашингтонському університеті Маї Толстої, зараз Аксіал перебуває в стані критичної напруги. Під час припливу вага океану тисне на кору, а коли ця вага трохи зменшується під час відливу, кількість землетрусів збільшується.

Підводні вулкани можуть створювати унікальні середовища проживання для морського життя, часто відхиляючи вгору потоки, що несуть їжу, приваблюючи рибу та інші види. Водночас гідротермальні джерела на морському дні, де морська вода нагрівається магмою і викидається, є "оазисами життя", а гази, що виділяються вулканами, допомагають мікробам виживати на глибині. З іншого боку, вони можуть призвести до закислення океану, що завдає шкоди морському життю.

Вчені вважають, якщо вулкан справді вивергнеться найближчим часом, мешканці Тихого океану, ймовірно, можуть постраждати від лячного звуку. Вчені попереджають, що кити, налаштовані на низькочастотні звуки, навряд чи постраждають від великого виверження, проте істоти, що живуть біля гідротермальних джерел гори Аксіал, імовірно, зазнають наслідків.

У 2011 році вчені спостерігали, як дно з областей виверження повністю вкрилося потоками лави, які буквально знищили все живе. Куди цікавішим виявилося те, що вже через три місяці після цієї події тварини і бактерії знову повернулися в постраждалий регіон.

Раніше Фокус писав про те, що гряде великий струс Землі: рівень океану підніметься, спровокувавши масштабну повінь.