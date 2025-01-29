Найактивніший прихований вулкан готується до виверження: де він розташований і коли це станеться (фото)

Дослідники не просто виявили ознаки того, що вулкан ось-ось вивергнеться, а й спрогнозували, коли це станеться.

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Земля пузириться і вирує під вершиною вулкана, відомого як Аксіал. Цей вулкан розташований за 480 кілометрів від узбережжя Орегону і вважається найактивнішим вулканом у північно-східній частині Тихого океану. Тепер учені виявили, що земля під вершиною роздувається в мінливих візерунках, які свідчать про те, що він готується до виверження, пише Science Alert.

Передбачати виверження не так вже й просто, проте вчені спостерігали за вулканом і тепер вважають, що виверження насправді може статися вже до кінця 2025 року. За словами вулканолога і співавтора дослідження Білла Чедвіка, цікаво, що деякі люди на планеті й зовсім не знають про існування вулкана, оскільки він прихований під поверхнею води.

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Щитова структура затопленої вершини вказує на те, що гора утворилася з тонкої лави. Простими словами, це означає, що виверження відбудеться у вигляді розколу на поверхні, а зовсім не вибухне, дозволяючи магмі витекти назовні та створити нове морське дно. Простими словами, на щастя для нас, наслідки цього виверження не будуть драматичними.

Рівень підняття (синій) і сукупна кількість землетрусів (червоний) на підводній горі Аксіал з 2017 року Фото: flower

Дослідники спостерігають за вулканом уже майже три десятиліття з 1997 року. Нещодавно вони помітили, що кількість землетрусів в околицях значно збільшилася і досягла сотень на день. За словами геофізика з Університету Північної Кароліни Скотта Нунера, спостереження показують, що рівень сейсмічної активності постійно зростає протягом щонайменше останніх пів року. На жаль, це не може тривати вічно, а тому рано чи пізно має статися виверження.

Попри те, що це неминуче виверження підводного вулкана навряд чи становить загрозу для людей, воно може стати в пригоді науці. Дослідники зазначають, що спостереження за цим вулканом допоможе вченим надалі краще прогнозувати більш небезпечні вулканічні події.

Асиметричний розподіл магми у верхній частині земної кори підводної гори Аксіал Фото: vaccine-1

Відомо, що за останні 30 років вулкан Аксіал вивергався тричі:

у 1998 році;

у 2011 році;

у 2015 році.

Незабаром, як вважають учені, відбудеться четверте виверження. Розбухання викликане тиском магми, що підіймається і змушує поверхню гори підійматися. Недавнє дослідження сейсмічних даних виявило кілька магматичних резервуарів під вулканом. Вони розташовані асиметрично у верхній частині земної кори під шарами базальту і габро — грубих магнієвих і багатих залізом порід.

Осьова підводна гора розташована там, де тектонічна плита Хуан-де-Фука зустрічається з Тихоокеанською плитою. Тут нове морське дно поступово поширюється з цього шва, що випирає — свіжої океанічної кори, викинутої тиском плит, що стикаються.

Раніше Фокус писав про те, що вчені нарешті розкрили таємницю: де наступного разу вивергнеться вулкан Судного дня.