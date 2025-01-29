Найактивніший прихований вулкан готується до виверження: де він розташований і коли це станеться (фото)
Дослідники не просто виявили ознаки того, що вулкан ось-ось вивергнеться, а й спрогнозували, коли це станеться.
Земля пузириться і вирує під вершиною вулкана, відомого як Аксіал. Цей вулкан розташований за 480 кілометрів від узбережжя Орегону і вважається найактивнішим вулканом у північно-східній частині Тихого океану. Тепер учені виявили, що земля під вершиною роздувається в мінливих візерунках, які свідчать про те, що він готується до виверження, пише Science Alert.
Передбачати виверження не так вже й просто, проте вчені спостерігали за вулканом і тепер вважають, що виверження насправді може статися вже до кінця 2025 року. За словами вулканолога і співавтора дослідження Білла Чедвіка, цікаво, що деякі люди на планеті й зовсім не знають про існування вулкана, оскільки він прихований під поверхнею води.
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Щитова структура затопленої вершини вказує на те, що гора утворилася з тонкої лави. Простими словами, це означає, що виверження відбудеться у вигляді розколу на поверхні, а зовсім не вибухне, дозволяючи магмі витекти назовні та створити нове морське дно. Простими словами, на щастя для нас, наслідки цього виверження не будуть драматичними.
Дослідники спостерігають за вулканом уже майже три десятиліття з 1997 року. Нещодавно вони помітили, що кількість землетрусів в околицях значно збільшилася і досягла сотень на день. За словами геофізика з Університету Північної Кароліни Скотта Нунера, спостереження показують, що рівень сейсмічної активності постійно зростає протягом щонайменше останніх пів року. На жаль, це не може тривати вічно, а тому рано чи пізно має статися виверження.
Попри те, що це неминуче виверження підводного вулкана навряд чи становить загрозу для людей, воно може стати в пригоді науці. Дослідники зазначають, що спостереження за цим вулканом допоможе вченим надалі краще прогнозувати більш небезпечні вулканічні події.
Відомо, що за останні 30 років вулкан Аксіал вивергався тричі:
- у 1998 році;
- у 2011 році;
- у 2015 році.
Незабаром, як вважають учені, відбудеться четверте виверження. Розбухання викликане тиском магми, що підіймається і змушує поверхню гори підійматися. Недавнє дослідження сейсмічних даних виявило кілька магматичних резервуарів під вулканом. Вони розташовані асиметрично у верхній частині земної кори під шарами базальту і габро — грубих магнієвих і багатих залізом порід.
Осьова підводна гора розташована там, де тектонічна плита Хуан-де-Фука зустрічається з Тихоокеанською плитою. Тут нове морське дно поступово поширюється з цього шва, що випирає — свіжої океанічної кори, викинутої тиском плит, що стикаються.
Раніше Фокус писав про те, що вчені нарешті розкрили таємницю: де наступного разу вивергнеться вулкан Судного дня.